A Palermo si inaugura la mostra fotografica di Arianna Di Romano

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Che consistenza ha il silenzio? Come si fa ad accoglierlo, ad ascoltarlo?. Il silenzio è un universo, non la semplice assenza di suono o di voce. Lo sa bene Arianna Di Romano, fotografa nata in Sardegna e tornata alle radici paterne, in Sicilia: due isole che fanno del silenzio una narrazione, dello sguardo un racconto. La mostra Universi Silenziosi, curata da Gabriele Accornero, che si inaugurerà al Monte dei pegni di Santa Rosalia, a Palazzo Branciforte di Palermo sabato 19...