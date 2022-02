Sponsor

“Non è un ritardo, abbiamo una fetta di piemontesi che non hanno aderito. Non vanno colpevolizzati, ma capiti e ascoltati”. Lo dice il governatore piemontese, Alberto Cirio, in merito al fatto che la regione risulta indietro, con l’85,4%, rispetto alla media nazionale dell’89% di vaccinati con il ciclocompleto.jp/mgg/mrv