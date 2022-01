Prestigioso riconoscimento Isfoa per l’editorialista Panasci

Il Premio Internazionale alla Carriera, siglato dalla prestigiosa Universita’ Telematica ISFOA, (accreditata quale a ente di ricerca al Ministero del Lavoro , Politiche Sociali, Politiche economiche e recentemente in Commissione Europea) e’ stato designato e conferito all’editorialista Francesco Panasci, una “personalita’ culturale che nel mondo del giornalismo ha dato tutto di se per dare voce e bellezza a una realta’ siciliana dove non tutto e’ violenza ma vi e’ tanta cultura e risorse vive per dare voce a un iter formativo che sa di sviluppo e progresso.

Il magnifico Rettore dell’Universita’ Stefano Masullo con il Pro/rettore Vincenzo Mallamaci non hanno esitato a raccogliere la proposta del Premio Internazionale alla Carriera che in un anno solare viene conferito solo a venti personalita’ sul territorio mondiale Alla cerimonia della consegna del Premio Internazionale alla Carriera per Francesco Panasci anche il Vice Presidente della Regione Siciliana nonche’ Assessore Regionale all’Economia l’Avvocato Gaetano Armao, da sempre amico di Panasci il quale ha espresso sentimenti di riconoscimento e di stima verso l’amico Francesco e l’Universita’ Isfoa.

Diverse sono le personalita’ sul panorama culturale mondiale che hanno ritirato dall’Universita’ Isfoa segni di riconoscimento e di incoraggiamento nel settore della Cultura. Lo stesso magnifico rettore Stefano Masullo ha gia’ conferito una Laurea Honoris Causa alla seconda carica dello Stato la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, un Premio Memorial al papa’ dell’Ambasciatore Luca Attanasio ucciso nella Repubblica Democratica del Congo,, come pure un Premio Internazionale alla Carriera al dott Antonio Sabbatella gia’ Dirigente Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A Francesco Panasci sono gia’ pervenuti tanti auguri da diverse parti del settore culturale e giornalistico del panorama nazionale.