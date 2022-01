Conferita la “Tessera preziosa del Mosaico Palermo” al dott. Carlo Guidotti, giornalista ed editore del Parlamento della Legalità Internazionale

Palermo, antica capitale del Mediterraneo, strategico crocevia di scambi culturali e commerciali per millenni, brilla e si distingue per le sue bellezze naturalistiche e architettoniche.

Secoli di storia hanno lasciato il segno indelebile delle diverse culture che hanno arricchito il capoluogo siciliano rendendolo un grande mosaico di bellezza; mutuando appunto il concetto di mosaico, così protagonista della nostra arte bizantina e normanna, l’amministrazione comunale di Palermo ha istituito il conferimento della “Tessera preziosa del Mosaico Palermo”.

Durante la cerimonia del 7 dicembre 2021, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, è stato assegnato il prestigioso titolo al dott. Carlo Guidotti, giornalista, scrittore ed editore “Per l’impegno sociale e culturale nell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”. A consegnare il riconoscimento il Sindaco prof. Leoluca Orlando, l’assessore alle CulturE prof. Mario Zito e il prof. Nicolò Mannino.

Carlo Guidotti è autore di diversi saggi storici sulla storia del giornalismo ottocentesco siciliano e sulle evoluzioni della libertà di stampa; è direttore responsabile della rivista d’arte “Per”, consigliere della Fondazione Salvare Palermo, coordinatore circolo “LaAV – Letture ad Alta Voce Palermo”, direttore della testata giornalistica online “Referencepost.it” e della casa editrice “Edizioni Ex Libris”, realtà imprenditoriale particolarmente presente nel panorama nazionale con pregiate pubblicazioni d’arte, saggistica, narrativa e poesia.

Particolarmente ricco è il curriculum del dott. Guidotti che vanta due lauree, in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, e un Master in Criminologia. È Docente esperto esterno PON e corsi sperimentali, Accademico Ordinario dell’Accademia Collegio De’ Nobili (fondata nel 1689), Accademico Effettivo dell’Accademia di Sicilia ed ha ricevuto numerosi premi fra i quali il Diploma Honoris Causa in “Arte e Cultura”; il Premio della “Legalità e della Solidarietà” ISFOA, Targa Lions International Club Distretto 108Yb Sicilia, Onorificenza dal Parlamento della Legalità Internazionale – Montecitorio, Premio “Pietro Mignosi 2018” per l’imprenditoria, Riconoscimento “Dave Street 2018” per la cultura a Palermo, Riconoscimento “Concetta Settineri 2018”, per l’arte e la cultura, Premio “Vincenzo Mortillaro 2018” alla cultura ed alla comunicazione, Premio “Salvator Gotta 2017” al giornalismo, Premio “Silva Parthenia 2015” alla cultura ed al giornalismo.

Ad inoltrare la candidatura è stato il prof. Nicolò Mannino, docente specializzato in S. Teologia Spirituale e presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, associazione che, dall’indomani delle terribili stragi di mafia, è impegnata costantemente su tutto il territorio nazionale, e anche fuori dai confini europei, a trasmettere, soprattutto ai giovani, i valori della giustizia, della legalità e del valore della vita, per una cultura di riscatto, di gioia e di ricerca di un’alba nuova, sempre con il sorriso e con il cuore ricco di speranza e di misericordia.

Condividendone fattivamente i propositi, Edizioni Ex Libris è divenuta la casa editrice accreditata proprio presso il Parlamento della Legalità Internazionale, avendo prodotto e distribuito alcuni saggi a firma delle più prestigiose personalità del mondo ecclesiastico, istituzionale e culturale. Conferenze e presentazioni editoriali hanno avuto sede presso i più prestigiosi luoghi istituzionali fra i quali il Vaticano, Montecitorio, il Senato, Palazzo dei Normanni, Palazzo delle Aquile e il Palazzo Arcivescovile di Monreale.

Fra le pubblicazioni frutto di questo sodalizio culturale con il prof. Mannino e il dott. Salvatore Sardisco, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione: “Peccatori sì. Corrotti mai”, “Insegnami ad amarmi”, “Non li tradite sono innocenti – Anche i giovani sanno sognare”, Ha rovesciato i potenti dai troni – Ha innalzato gli umili”; e poi ancora il recente “Vescovo sei forte! – I giovani a dialogo con Mons. Michele Pennisi” e “Profeticamente scomodi. Quando un uomo si sporca le mani. Don Tonino Bello”, volume consegnato nelle mani di Papa Francesco durante l’udienza pontificia del 27 ottobre 2021 e presentato presso la Sala Stampa di Città del Vaticano a fianco di autorevoli relatori.

Edizioni Ex Libris ha diverse collaborazioni con associazioni e istituzioni scolastiche e volge la sua attenzione alle problematiche delle emergenze sociali ed alla diffusione delle più diverse forme del sapere, al fine di una costruzione di una cultura del bene della vita da fruire in pienezza.

“La giornata di oggi è la realizzazione di un sogno, di un grande sogno. Dobbiamo continuare a sognare nel segno del nostro dovere, svolto sempre con passione e quotidiana dedizione: è questa l’unica strada per la realizzazione dei nostri sogni”. Così ha concluso il suo intervento Carlo Guidotti, ringraziando il sindaco Orlando e il prof. Mannino, per aver creduto e proposto la tanto ambita candidatura.