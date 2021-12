Nereto, tra storia e futuro. A colloquio col sindaco Laurenzi e Il professor Cianciarelli

Dopo aver ripristinato ed abbellito la Chiesa di San Martino di epoca antica, datata XIII, fra le più belle ed evocative d’Abruzzo, stiamo riqualificando il centro storico, puntiamo sull’idea di Borgo, che sia attrattivo dal punto di vista paesaggistico, turistico, culturale e più ospitale per cittadini e turisti. Abbiamo messo in campo un miglioramento delle strade e la viabilità, non solo per i residenti, ma anche, per la mobilità in generale. In più, sono stati realizzati nuovi parcheggi e nuova segnaletica. Per migliorare anche la sicurezza di tutti.

Chi ha firmato le opere?

Questa riqualificazione urbana porterà la firma del noto urbanista, architetto Mariano Moroni. Inoltre le opere saranno completate con la collocazione di una Statua Equestre del grande scultore Franco Murer; le cui opere sono esposte in Vaticano. Questa nostra opera è dedicata a San Martino Patrono della Città .

Al professor Francesco Cianciarelli, in qualità di studioso vibratiano e attento conoscitore di storia, arte e tradizioni locali, chiediamo cosa cambierà a Nereto e quali iniziative ci saranno sotto il profilo della sua lunga e nobile storia cittadina?