“Ad Atreju non si parlerà di Quirinale, nel senso di dire come andrà a finire, ma siamo qui per parlare sicuramente di quale sarà la responsabilità della politica nell’elezione del capo dello Stato”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione di Atreju 2021, a Roma.

