Istituita in Campania la giornata celebrativa delle radio libere

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione sulla istituzione della giornata celebrativa delle radio libere depositata dal capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino. “Sono soddisfatto, in Campania quanto nel resto del Paese le radio libere hanno rappresentato un baluardo a difesa della libertà di espressione e la mia proposta va nella direzione che tutto lo straordinario lavoro svolto venga riconosciuto – spiega il consigliere -. Dalle rivolte studentesche alla lotta alla mafia, come fece attraverso le frequenze di radio Aut Peppino Impastato, le radio libere hanno accompagnato la crescita culturale, sociale e politica del Paese determinando la sconfitta del monopolio radiofonico dando voce anche a chi faceva fatica ad essere ascoltato. Un ringraziamento per il raggiungimento di questo importante obiettivo va a Tonino Luppino che in Campania promuove da sempre le attività e il valore delle radio libere e al Presidente dell’associazione R.E.A. (Radio televisioni europee associate) Antonio Diomede”, conclude Pellegrino.

