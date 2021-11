“Le leggi si fanno solo in Parlamento, ma ogni tanto andrebbero coinvolti quelli che stanno in trincea: Regioni, Province, Comuni. Serve più dialogo e rispetto per le Regioni”. Lo ha affermato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress.

