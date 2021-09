Nue 112, in Toscana in arrivo la chiamata multimediale di emergenza

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Il Nue 112 (Numero unico di emergenza 112) si arricchisce di un nuovo servizio, la “chiamata multimediale”, progettato per accompagnare il cittadino, durante il processo di localizzazione e di identificazione dell’emergenza. In sostanza, alla chiamata classica è affiancata la possibilità di ricevere direttamente dal telefono l’esatta posizione e di inoltrare anche (in una seconda fase disponibile a breve) una videochiamata all’utente. “E’ un altro importante passo in avanti che facciamo, per garantire la massima assistenza a chi è in difficoltà...