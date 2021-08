Parlamento della legalità. La sede romana dell’accademia

Il Parlamento della Legalità Internazionale si accinge a dare vita all’Accademia Internazionale di Studi sul tema della Legalità. E’ un ramo culturale sbocciato dopo più di venti annidi intensa attività del movimento che guarda con interesse al mondo socio culturale in senso lato.

La sede operativa sarà a Palermo (grazie alla preziosa collaborazione dei Vincenzo Russo, direttore di Formamentis centro studi) a Roma la sede di rappresentanza si insedierà presso gli studi dell’avvocato Maurizio Branchicella , presso Viale Mazzini.

Chi e’ Maurizio Branchicella predisposto a divenire “Tutor ” di questa prestigiosa Accademia Internazionale di studi sul tema della legalità?

L’Avv. Maurizio Branchicella, fin da ragazzino inseguiva il sogno di stabilirsi in una grande città e di svolgere la libera professione forense per porsi al servizio del cittadino e della giustizia. Per tale motivo, seppure di famiglia modesta (padre emigrato in Germania e madre casalinga), dopo la maturità classica, decise di abbandonare la sua amata Calabria per iniziare un nuovo cammino nella capitale d’Italia.. A Roma, Maurizio costruisce tutta la sua formazione culturale e professionale, conseguendo la laurea in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza”, che gli permetterà poi di abilitarsi come Avvocato del Foro di Roma ed aprire il suo primo Studio Legale nel prestigioso quartiere Prati di Roma. L’attività professionale dell’Avv. Maurizio Branchicella, improntata sempre alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e nel rispetto dei principi di giustizia, accompagnata dal suo naturale talento di saper ascoltare e parlare con le persone, si è sviluppata sempre di più, tanto da consentirgli di aprire altre sedi dello Studio Legale a Milano, Parma e Matera. La sua comprovata esperienza professionale, lo hanno fatto partecipare a diverse trasmissioni televisive su RAI 1 e a diverse pubblicazioni e stampe su importanti riviste come “Il Sole 24 Ore”, “Panorama”, “Repubblica”, Adnkronos. Oggi riveste molteplici incarichi professionali in Associazioni imprenditoriali ed Enti Pubblici, anche a livello internazionale. Ricordiamo, tra le tante, l’attività di docenza in Corsi di Formazione Professionale per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per il quale ha anche presieduto una commissione di concorso pubblico; Presidente dell’Associazione Assimpresa in Lombardia; Consulente e referente autorizzato della Camera di Commercio negli Emirati Arabi Uniti; firmatario dell’accordo con lo Studio Legale Financial Legal Ruse’v Bureau LLC per interscambi di clienti Ucraini e Italiani; Collaboratore e consulente per Newco Rai International; Componente della FGC; Poste Italiane Spa; Equitalia Sud SpA; AMA Roma e molti altri prestigiosi incarichi. Tuttavia, la sua grande passione rimane quella di fornire assistenza a cittadini e imprese per la risoluzione dei problemi concreti nel rispetto della legalità e dei principi di giustizia.