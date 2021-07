Ied: nasce il Green Ambassador 30 Award

MILANO – Formazione, innovazione ma anche etica e responsabilità sociale e ambientale: l’Istituto Europeo di Design – IED, in occasione degli Open Days dei corsi triennali, annuncia e presenta il nuovo bando GREEN YOUR FUTURE AWARD. Alle consuete borse di studio a tutela del merito e di sostegno allo studio, IED affianca un nuovo progetto per supportare il percorso di formazione di coloro che all’interno dell’Istituto ambiscono a diventare un riferimento per lo sviluppo della cultura e dei progetti sostenibili, ovvero un Green Ambassador IED.

L’obiettivo dell’iniziativa è di dare a tutti i potenziali studenti Italia del primo anno dei corsi triennali la possibilità di essere coinvolti nei progetti di sostenibilità ambientale e sociale che la Scuola andrà a promuovere nel corso del prossimo anno accademico 2021/22. Il bando mette a disposizione 30 AWARD a copertura parziale della retta di frequenza per i corsi triennali e post-diploma delle sedi di Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino, Venezia e dell’Accademia Aldo Galli di Como. I Green Ambassador, rapportandosi ai diversi Green Referent di sede, avranno il compito di essere portatori e quindi di diffondere la cultura della sostenibilità sensibilizzando i propri compagni di corso e ingaggiandoli nella realizzazione di progetti concreti.

“Da sempre IED vuole formare progettisti pronti a cambiare il mondo in cui vivono attraverso il design, la bellezza e l’intelligenza – dichiara Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia. Oggi questo si traduce nel progetto Green Award che nasce per sostenere nuovi profili di designer contemporanei che vorranno impegnarsi nel progettare una Società più umana, basata sui principi di eticità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

Per partecipare sarà richiesto di possedere una naturale inclinazione verso i temi della sostenibilità, sentire di voler contribuire attivamente alla salvaguardia del Pianeta, avere costanza e determinazione nel portare a termine i progetti che verranno assegnati ed avere uno stile di vita coerente con questi valori. Per candidarsi sarà necessario scegliere il corso e la sede di interesse, inviare entro il 10 settembre 2021 un eleborato creativo e dimostrare di essere in possesso dei requisiti come indicato da regolamento. Sarà importante anche aggiungere un proprio pensiero personale su quale ruolo dovrebbe ricoprire un Green Ambassador IED all’interno della Scuola. Tutti i dettagli del concorso saranno presentati in occasione delle giornate di Open Days.

Gli Open Days online si svolgeranno dal 12 al 16 luglio per presentare l’offerta formativa IED delle sedi Italia attraverso un programma di presentazioni della settimana suddiviso fra le aree di Moda, Design, Arti Visive e Comunicazione e Restauro. Sarà possibile interagire con gli Advisor IED, pronti ad accompagnare il potenziale studente nel processo di scelta e chiarire qualsiasi dubbio sui percorsi formativi e sul processo di ammissione e iscrizione. Per ulteriori informazioni sul programma e per registrarsi all’Open Day basterà accedere a: ied.it/openday.