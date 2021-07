Con la nuova Classe C sulle strade di Hypermaremma

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Si torna a viaggiare alla scoperta dei luoghi piu’ affascinanti del Bel Paese, un viaggio che per Mercedes-Benz Italia parte da Hypermaremma, affascinante progetto artistico che ormai da tre anni ha scelto uno dei territori piu’ significativi della Toscana per un’esposizione diffusa di installazioni che rendono magico e suggestivo il territorio. A fare da guida a turisti e appassionati nei luoghi coinvolti dal progetto e’ la nuova Classe C, protagonista di un intenso calendario di tour che si susseguiranno per...