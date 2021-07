Antincendio, in Basilicata 260mila euro per tutelare biodiversità

Abbonamento Annuale o Abbonamento Semestrale Per accedere all'articolo completo devi essere abbonato ad uno dei nostri piani:. Se sei già abbonato effettua il log in

Sponsor

Le attività antincendio non possono non prescindere dalla tutela della biodiversità. Per questo motivo la Giunta regionale della Basilicata ha approvato uno schema di convenzione con la Direzione regionale del Dipartimento Vigili del Fuoco che prevede il potenziamento dei servizi antincendio delle aree protette SIC – ZPS – ZSC estesi ai due litorali lucani con pattugliamento costiero e attività di salvamento. Secondo quanto previsto dalla convenzione dall’11 luglio al 22 agosto la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco garantirà, per...