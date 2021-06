Covid, 776 nuovi casi e 24 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di Covid-19 in Italia. I nuovi contagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 776, in salita di 97 unità a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi processati, 185.076, e che determina un tasso di positività pari allo 0,41%. Quasi si dimezzano i decessi, 24 contro i 42 registrati nelle 24 ore precedenti. I guariti sono 3.135 mentre gli attualmente positivi calano a 50.441, in flessione di 2.383. I ricoverati sono 1.593, in riduzione di 83 rispetto alle 24 ore precedenti. Le terapie intensive registrano 247 degenti, in calo di 23 con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 48.601 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Sicilia (142), seguita da Lombardia (129), e Campania (120). (ITALPRESS). tai/sat/red 30-Giu-21 18:32

