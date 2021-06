Rotary Club Roma Castelli Romani: Importante appuntamento con la scienza, ad organizzarlo

Si è appena svolto, con grande successo, in zona Castelli Romani, un importante appuntamento con la Scienza. Ad organizzarlo, il Rotary Club Roma Castelli Romani, presieduto dall’Avv. Maria Elisa Lucchetta Quercia.

Il Forum scientifico, dal titolo “Energia ed Ambiente”, ha avuto luogo nella mattinata del 29 maggio a Castel Gandolfo presso il Centro Mariapoli, ed ha trattato l’impatto ambientale delle fonti energetiche, a beneficio del territorio ma non solo.

Il Generale dell’Aereonautica Francesco Catalano, rotariano dal 1985, attivo nella preparazione di questo Forum, aveva anticipato l’happening: con queste parole “L’elevata intensità abitativa, la concentrazione di attività produttive, la stretta contiguità territoriale con la metropoli capitolina, lasciano pensare che le azioni da intraprendere sul fronte delle fonti energetiche per una significativa riduzione delle emissioni inquinanti, sia a livello locale sia a livello globale, non possano essere circoscritte all’area metropolitana, ma debbano necessariamente coinvolgere tutto il territorio dell’ hinterland romano ed in particolare, l’area dei Castelli Romani, sensibilizzando l’opinione pubblica e stimolando gli addetti ai lavori, sia pubblici che privati”.

Il Rotary, fondato a Chicago il 23 febbraio 1905 dall’Avvocato Paul Harris, è un’associazione internazionale di servizio tra le più rappresentate e le più rappresentative al mondo, ed è costituita da uomini e donne provenienti dal mondo degli affari e delle professioni, che si impegnano per realizzare progetti umanitari e di assistenza alle comunità, incoraggiare il rispetto di rigorosi principi etici in tutti i campi, soprattutto in ambito professionale, diffondendo pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Alcune sinergie di rilievo hanno accompagnato l’organizzazione di questo convegno, tra cui quelle con l’ Associazione ASTRI (Associazione di Scienziati e Tecnologi per la Ricerca Italiana), presieduta dal Fisico Nucleare Sergio Bartalucci, che ha più volte sottolineato : “La transizione ecologica, che punta nella direzione delle energie rinnovabili come soluzione al problema dei cambiamenti climatici, impone una seria riflessione, scientificamente fondata e scevra da pregiudizi ideologici, sulle conseguenze che ne derivano per l’economia e l’ambiente di un Paese sviluppato come l’Italia”.

Il Forum è stato dedicato ad un tema specifico nel quadro della problematica energetico-ambientale, e cioè il costo, economico ed ambientale, delle varie fonti di energia, raggruppate in 3 settori: le fonti fossili (FEC), carbone, petrolio e gas, le fonti rinnovabili (FER), solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse ed altre minori, e il nucleare da fissione (NUCL).

L’obiettivo che si prefiggevano gli organizzatori – e che hanno sicuramente raggiunto con questo evento – era di contribuire ad una presa di coscienza della realtà complessa che fa scenario al dibattito sul futuro energetico dell’umanità, in cui motivazioni di stampo ideologico, improntate a visioni spesso grossolanamente errate della storia del progresso scientifico e tecnologico, non dovrebbero trovare posto.

Oltre alla Dr. M. Elisa Lucchetta, che ha portato i saluti del Rotary Club Roma Castelli Romani, in collegamento da remoto erano attesi e sono stati graditissimi quelli del Dr. Giovambattista Mollicone – Governatore Distretto Rotary 2080 per Anno Rotariano 2020/2021.

Presente nella parte iniziale dell’evento anche il Vicesindaco di Castel Gandolfo, Cristiano Bavaro, che ha ringraziato istituzionalmente gli organizzatori del prezioso contributo culturale portato nel territorio.

Il Fisico Sergio Bartalucci ha introdotto i prestigiosi relatori, tra quelli in presenza e quelli in collegamento video. Si sono alternati gli interventi del Dr. Enrico Mariutti (Pres. IsAG – Il lato oscuro dell’energia verde), del Prof. Pierangelo Sardi (ex Cons. CNEL – ASTRI) – Condizionamenti delle scelte energetiche), dell’ Ing.Massimo Sepielli (ENEA – ASTRI – Rapporto tra energia e Ambiente), del Prof. Angelo Spena (Uniroma2 – ASTRI – Decarbonizzazione e nuovi modelli di business).

Un contributo prezioso è giunto anche da parte del Dr. Enrico (Chicco) Testa (Presidente FISE/Assoambiente).

A chiudere la Prof. Emilia Costa (UniRoma1 – ASTRI – Ambiente e salute),

In collegamento dalla Basilicata, hanno parlato Marco Zipparri nelle vesti di Sindaco di Marsicovetere – (PZ) con un intervento dal titolo Basilicata: le energie della Val D’Agri e l’ Avv. Cinzia Pasquale (Pres. CFA – Energie sostenibili. Sfide e prospettive del diritto). Infine, da Parigi dove sta studiando e lavorando, si è collegato per testimoniare l’esperienza Rotaract anche il Dr. Valerio Laghi (Rotaract Roma Castelli Romani).

Il coordinamento impeccabile è stato affidato al Dr. Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio stampa CNR-Consiglio nazionale delle ricerche.

Tra gli ospiti selezionati presenti nella enorme sala convegni prenotata per l’occasione, tutti di gran pregio e scrupolosi nel seguire la normativa anticovid (impossibile citarli tutti), si sono riconosciuti il Decano del Rotary Club Roma Castelli Romani Dr. Giulio Marinelli, il Dr. Antonio Perrone (Past President del Rotary Club Roma Castelli Romani ), il Dr. Franco Marinotti (socio storico del Rotary Club Roma Castelli Romani)e la Presidente AISL_O Dott.ssa Maria Grazia De Angelis.