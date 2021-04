Volley. Zaia, Imoco dalla storia alla leggenda

“La storia l’avevano già scritta, ora entrano nella leggenda dello sport veneto e nazionale, con lo sguardo alla Champions del primo maggio con il Vafibank. Oggi le pantere dell’Imoco incarnano la perfezione in uno sport di squadra: un mix vincente di intenti comuni tra società, settore tecnico e atlete. Un insegnamento per lo sport tutto”.

I il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolge i suoi complimenti alle pallavoliste dell’Imoco Conegliano, confermatesi campionesse d’Italia con l’Igor Novara, alloro che si aggiunge ad altri 11 trofei, con il record di imbattibilità e il triplete del volley già in bacheca.

“Non ci sono aggettivi per definire queste atlete, il loro staff tecnico, la società con le famiglie Maschio, Polo, Garbellotto e Carraro – aggiunge Zaia – una macchina perfetta cementata da un’unità d’intenti rara anche nello sport e, come valore aggiunto, da un grade impegno sociale sul fronte del vivaio e del coinvolgimento delle ragazzine più giovani che in Egonu, Sylla, Wolosc, De Gennaro e in tutte le loro compagne trovano un raro esempio di come lo sport possa essere elemento fondamentale della crescita anche umana di giovani e giovanissimi. Grazie Imoco, vi aspettiamo in Champions”.