Bce “Il Pil dell’Eurozona nel 2020 scendera’ tra il 5 e il 7%”

ROMA (ITALPRESS) – "Le misure adottate per il contenimento della diffusione del coronavirus (COVID-19) hanno provocato un arresto di gran parte dell'attivita' economica in tutti paesi dell'area dell'euro e su scala mondiale". Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel Bollettino economico. "Gli indicatori del clima di fiducia dei consumatori e delle imprese segnano un drastico calo, che suggerisce una netta contrazione della crescita economica e un forte deterioramento delle condizioni nel mercato del lavoro – si legge ancora nel Bollettino -. Data l'elevata incertezza sulle dimensioni finali effettive delle ricadute economiche, gli scenari di crescita elaborati dagli esperti della BCE indicano che quest'anno il PIL dell'area dell'euro potrebbe far registrare una caduta tra il 5 e il 12 per cento, su cui incideranno in modo decisivo la durata delle misure di contenimento e il buon esito delle politiche di attenuazione delle conseguenze economiche per imprese e lavoratori. Questi scenari prevedono che, con la graduale rimozione delle misure di contenimento, si verifichera' una ripresa dell'attivita' economica, la cui rapidita' e portata restano tuttavia fortemente incerte". "Gli acquisti netti di attivita' previsti dal Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP) continueranno a essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo, fra le varie classi di attivita' e i vari paesi, finche' il Consiglio direttivo non riterra' conclusa la fase critica legata al coronavirus, e in ogni caso sino alla fine dell'anno", ribadisce la Bce. Il Consiglio direttivo inoltre conferma "il massimo impegno a fare tutto cio' che sara' necessario nell'ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell'area dell'euro in questo momento di estrema difficolta'. Cio' e' vero innanzitutto in riferimento al ruolo del Consiglio stesso nell'assicurare la trasmissione della politica monetaria a tutti i settori dell'economia e a tutti i paesi, nel perseguimento del suo mandato di stabilita' dei prezzi – si legge ancora nel Bollettino -. Il Consiglio direttivo e' pertanto assolutamente preparato a incrementare l'entita' del PEPP e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finche' le circostanze lo richiederanno. In ogni caso, il Consiglio e' pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per far si' che l'inflazione converga stabilmente verso l'obiettivo perseguito, coerentemente con l'impegno a favore della simmetria". (ITALPRESS). sat/com 14-Mag-20 10:16