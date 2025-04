Mattarella operato al cuore: intervento riuscito, il Paese si stringe attorno al Presidente

Un intervento perfettamente riuscito e senza complicazioni. Così ieri fonti ufficiali del Quirinale e una nota diramata dalla direzione sanitaria dell’ospedale Santo Spirito di Roma hanno definito l’operazione a cui si è sottoposto Sergio Mattarella nella serata di martedì (un intervento programmato di impianto di pacemaker). Il Capo dello Stato, 83 anni, ha continuato a svolgere i suoi impegni istituzionali fino al tardo pomeriggio proprio di martedì, rispettando la propria agenda ufficiale senza alcuna variazione, prima di raggiungere la struttura ospedaliera per l’intervento. Dopo la procedura, il Presidente della Repubblica è stato trasferito nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Le sue condizioni cliniche, come è stato confermato, sono stabili e Mattarella è completamente asintomatico.

Il pacemaker è un dispositivo salvavita impiantato per regolare il ritmo cardiaco, e il ricorso a esso, soprattutto a una certa età, rientra tra gli interventi di medicina preventiva. Proprio per questo motivo, il Quirinale ha tenuto a precisare che si è trattato di un intervento “programmato”, con il chiaro intento di rassicurare l’opinione pubblica e sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di urgenza o emergenza medica.

Solidarietà e vicinanza

L’annuncio del ricovero del Capo dello Stato ha immediatamente suscitato una vasta ondata di reazioni da parte del mondo politico e istituzionale. Giorgia Meloni, venuta a conoscenza del ricovero, è stata tra i primi a esprimere la sua vicinanza: “I miei più sentiti auguri, l’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”, ha scritto sui social. Tra i primi a esprimere il proprio pensiero è stato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ai microfoni della trasmissione ‘Ping Pong’ su Rai Radio1 ha detto: “Siamo tutti assolutamente vicini al Presidente, ma siamo confortati dalla notizia che sin dal primo minuto hanno parlato di un intervento programmato e di una condizione asintomatica. Si tratta di un ‘interventino’ e, sebbene ogni operazione generi un po’ di preoccupazione, in questo caso siamo tutti molto sollevati”.Anche il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto inviare un messaggio di affetto e stima durante la cerimonia d’inaugurazione degli Stati Generali della Lingua Italiana, tenutasi al MAXXI di Roma: “Un affettuoso pensiero da tutta la sala al Presidente della Repubblica, che mi auguro possa tornare presto al suo lavoro. È il nostro punto di riferimento e lo rivedremo subito dopo Pasqua impegnato”.

A far eco a Tajani anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato la vicinanza del territorio veneto a Mattarella: “In questi anni, il Presidente ha sempre dimostrato grande attenzione verso i nostri territori e la gente del Veneto, dimostrando una sensibilità che non dimentichiamo. Lo aspettiamo presto di nuovo pienamente in forze, con quella sobrietà e quel senso dello Stato che sono diventati un esempio anche per le nuove generazioni”.

“Mi unisco a tutti gli italiani nell’augurare una pronta guarigione. Caro Presidente, tutta l’Europa spera di vederla presto in piena forma” è quanto ha scritto la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Altri auguri

Auguri di pronta guarigione sono arrivati anche da esponenti di tutto l’arco parlamentare. Il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega) ha scritto su X: “Auguro una pronta guarigione al Presidente Mattarella, per poter restituire a lui una serena quotidianità e alle Istituzioni quella guida saggia e solida che non ha mai fatto mancare”. Filippo Scerra, Questore della Camera e Deputato del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato l’importanza del ruolo presidenziale: “Il suo ruolo di garante della Costituzione del nostro Paese è quanto mai prezioso. Lo aspettiamo presto nuovamente al lavoro”. Il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha voluto ricordare come Mattarella abbia “svolto un ruolo propulsivo decisivo per rinsaldare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni” e come abbia sempre riaffermato “il valore del multilateralismo e della solidarietà contro ogni tentazione di chiusura e protezionismo”. Messaggi simili sono arrivati anche dal presidente dell’Anci e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato a nome di tutti i sindaci d’Italia, esprimendo il proprio sostegno e affetto: “Il Paese e le nostre comunità hanno bisogno del suo altissimo senso delle istituzioni e del suo equilibrio istituzionale”.

Anche Angelo Bonelli, Co-portavoce nazionale di Europa Verde, ha sottolineato l’importanza della figura di Mattarella nel contesto attuale: “Il Presidente è un punto di riferimento, simbolo di equilibrio, saggezza e dedizione al bene del Paese. In un tempo complesso come quello che viviamo, continua a essere un garante autorevole della Costituzione”.

Un lungo applauso bipartisan ha infine attraversato l’Aula della Camera durante la sessione odierna, quando il Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago ha rivolto gli auguri di pronta guarigione al Capo dello Stato anche nella sua qualità di comandante supremo delle Forze Armate.

Agenda confermata

Nonostante l’intervento, fonti del Quirinale rassicurano che non ci saranno modifiche agli impegni istituzionali del Presidente. L’agenda ufficiale resta confermata, a partire dal prossimo 23 aprile, quando Mattarella incontrerà le associazioni combattentistiche e d’arma in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, il Presidente sarà in mattinata all’Altare della Patria a Roma e nel pomeriggio si recherà a Genova per proseguire le celebrazioni ufficiali. Secondo quanto trapela dall’ambiente ospedaliero, la degenza post-operatoria del Capo dello Stato potrebbe concludersi nel giro di pochi giorni, in considerazione del buon esito dell’intervento e dell’ottimo stato di salute generale del Presidente.

