Cannella “Tour Santa Rosalia mostra immagine diversa di Palermo”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo tour mostra all’estero quello che è il culto di Santa Rosalia in tutte le sue declinazioni, un modo per far conoscere Palermo sotto un’altra visuale. Un punto di vista rilanciato da una santa patrona che oggi è quantomai attuale, che sceglie di rinunciare agli agi di una vita da nobile per dedicarsi alla santità e agli altri. Riteniamo sia un momento molto importante far conoscere Santa Rosalia nel mondo, ma è anche un modo per sottoporre al mondo un’immagine di Palermo diversa da stereotipi e cliché”. Così Giampiero Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Palermo, in occasione dell’inaugurazione della mostra “400esimo Festino di Santa Rosalia 1624 – 2024 – Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. xb1/vbo/mca1