Lega, Fontana “Convinto che verrà riconfermato il nostro segretario”

MILANO (ITALPRESS) – Al prossimo congresso della Lega, previsto per il 5 e il 6 aprile a Firenze, ci si aspetta “Una discussione seria sul futuro della Lega, un approfondimento dei vari temi e una conferma del nostro segretario”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell’evento per l’avvio del cantiere del primo studentato al MIND di Milano. “Sono convinto – continua Fontana – che verrà riconfermato il segretario e che affronteremo tanti temi. Ci confronteremo sul futuro e sulle scelte da fare. Come in tutti i congressi, ci saranno tante voci che verranno ascoltate”, ha concluso.

