Zaia “C’è la necessità di un cessate il fuoco in Ucraina”

TREVISO (ITALPRESS) – “E’ fondamentale che si rinnovi e consolidi questo rapporto con gli Stati Uniti. Dobbiamo loro il fatto che il nostro sia un paese democratico, ma dall’altro lato gli Usa non possono non pensare che gran parte della loro popolazione è di origine europea. L’Europa non deve andare avanti in ordine sparso e non deve avere complessi d’inferiorità. Se gli Stati Uniti si defilano dal contesto del conflitto bellico la situazione può precipitare. Dobbiamo puntare su quanto uscito dalla conferenza stampa Trump-Zelensky, la necessità di un cessate il fuoco”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di Veneto Creators 3.0, parlando dei temi legati alla politica estera.

mca1

Condividi questo articolo: