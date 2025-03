Lollobrigida “La Sicilia punto di riferimento per l’agroalimentare”

VERONA (ITALPRESS) – “La Sicilia è una Regione straordinaria, da sempre riconosciuta come punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano e mondiale. È fondamentale che torni a ricoprire questo ruolo di leadership, grazie al lavoro che sta svolgendo l’Assessore Barbagallo e tutta la Giunta regionale, e al supporto concreto che il nostro Governo è pronto a offrire. Abbiamo scelto la Sicilia come sede per il G7 Agricoltura e l’Expo Divinazione, eventi che mettono in evidenza il sistema Italia, che è straordinariamente forte quando è consapevole delle proprie potenzialità. Non solo dobbiamo valorizzare i nostri prodotti intrinsecamente eccellenti, ma anche dare loro un valore di mercato, affinché possano raggiungere nuovi traguardi a livello globale. Questi eventi sono un esempio lampante di come l’Italia sappia fare bene in questo ambito”. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, intervenuto a Verona in occasione di Sol25, l’importante evento internazionale dedicato all’olio di qualità. vbo

(fonte video Ital Communication)

