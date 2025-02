Tg News – 14/2/2025

Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Mosca contro Mattarella: “Invenzioni blasfeme sulla Russia”– Monaco, affondo di Vance sull’Europa– Ue: “Reagiremo con fermezza ai dazi ingiustificati”– Hamas: “Sabato saranno rilasciati tre ostaggi, tra cui un americano”– Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite– Grandine in molte zone della Lombardia, fenomeno intenso– Guasto a un Frecciarossa a Bologna, disagi sull’Alta Velocità– Sanremo, stasera ospite a sorpresa Benigni– Previsioni 3B Meteo 15 Febbraiomrv