Vastese a secco, interpellanza al Governo

Da decenni che in numerosi comuni abruzzesi registra una grave carenza idrica cui conseguono una serie di disagi che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini. In modo particolare molti sindaci dell’entroterra vastese parlano di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria.

Il tema è stato oggetto di diverse comunicazioni istituzionali. Di recente una missima inviata a diverse autorità istituzionali, tra le quali il Presidente del Consiglio dei ministri Conte, ha denunciato i gravi disagi creati dalle ripetute interruzioni della fornitura idrica del servizio gestito dalla Sasi.

Tale situazione, oramai intollerabile, si è accresciuta in piena emergenza per la diffusione del virus Covid-19. I cittadini, infatti, sono costretti a lavarsi con maggiore frequenza le mani per ridurre i rischi da contagio e con indici di crescita esponenziale in Abruzzo. In un contesto giornaliero in cui è necessario garantire l’igiene della persona e degli ambienti, tale diritto è seriamente messo a rischio dal fatto che nei comuni si arriva a ridurre l’erogazione dell’acqua anche a sole 11 ore su 24 al giorno.

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, il consumo d’acqua è salito in percentuale fra il 20 e il 30 per cento: è come se fosse ogni giorno sabato o domenica. Da giorni, da quando la gente è in casa si sta assistendo a un sovra-consumo, considerando solo il fatto per esempio che si raccomanda di lavarsi spesso le mani e che comunque, stando sempre in casa, si utilizza ovviamente più acqua.

A ciò va aggiunto il fatto che da decenni che non si fanno attività di manutenzione agli acquedotti della regione, tanto che si sarebbe accumulato un deficit infrastrutturale che meriterebbe interventi economici importanti.

Nell’immediato, secondo la ricognizione fatta dalla Sasi, sarebbero necessari non meno di 25 milioni di euro per poter realizzare le opere necessarie a mettere in sicurezza ed evitare l’emergenza.

In virtù del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2019, sono stati previsti n.26 interventi di cui all’allegato 1, per un importo complessivo di 80.000.000 di euro al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.

Durante lo svolgimento dei lavori per l’approvazione della legge di bilancio 2020 è stato accolto il 23 dicembre 2019 l’ordine del giorno 9/2305/276 con cui si impegnava il Governo a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare risorse a favore della regione Abruzzo per le opere di potenziamento e ammodernamento dell’Acquedotto del Verde e delle altre opere utili per l’intero sistema acquedottistico.

Alla luce di questi elementi la deputata grillina Carmela Crippa, autrice dell’ordine del giorno citato, ha chiesto di chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere “quali iniziative di competenza intenda adottare, in collaborazione con gli enti locali, per fronteggiare quella che appare ormai una situazione di emergenza” e “se, al fine di garantire una preziosa risorsa quale è l’acqua, non ritengano necessario adottare iniziative, per quanto di competenza, per programmare uno stanziamento urgente con lo scopo di realizzare un concreto intervento infrastrutturale per l’acquedotto in questione”.