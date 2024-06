Incidente aereo: muore a 90 anni William Anders, l’astronauta dell’Apollo 8 che scattò la famosa foto della Terra che sorge

William Anders, uno dei pionieri dell’esplorazione spaziale e celebre autore della foto ‘Earthrise’, ovvero la Terra che sorge dall’orizzonte lunare, è deceduto venerdì all’età di 90 anni in un incidente aereo a nord di Seattle. La Guardia Costiera e l’ufficio dello sceriffo di San Juan, sono intervenuti sul luogo dell’incidente, avvenuto tra le isole Orcas e Jones. Anders era l’unico occupante dell’aereo. Suo figlio, Greg, ha confermato la notizia all’Associated Press. Il senatore Bill Nelson della NASA ha espresso le sue condoglianze, ricordando il significativo contributo di Anders durante la missione Apollo 8 nel 1968.

Il primo rapporto sull’incidente è stato ricevuto dal centro di spedizione dello sceriffo di San Juan intorno alle 11:40 di venerdì. Un vecchio modello di aereo è precipitato in acqua e si è inabissato. Una testimone ha confermato che l’astronauta era a bordo. L’equipaggio dell’Apollo 8, composto da James Lovell Jr., William Anders e Frank Borman, è stato il primo a orbitare attorno alla Luna e a scattare la famosa foto “Earthrise”. Anders ha spesso raccontato l’emozione di vedere la Terra sorgere all’orizzonte lunare. La missione Apollo 8 venne acclamata, all’epoca, come la trasposizione nella realtà del celebre romanzo di Jules Verne ‘Dalla Terra alla Luna’.

Nato a Hong Kong il 17 ottobre 1933, Anders è stato pilota di riserva per le missioni Gemini XI e Apollo 11. Il National Transportation Safety Board sta indagando sull’incidente che ha coinvolto un Beech A45. Il senatore ed ex astronauta Mark Kelly ha ricordato Anders come una fonte d’ispirazione per generazioni di esploratori. Pilota di caccia dell’Air Force, Anders è stato selezionato come astronauta nel 1964. Nel 2018, ha scherzato dicendo: “Probabilmente sono il miglior pilota di caccia del mondo”.

