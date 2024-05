Minori, nel 2023 sono arrivati al numero 114 164 casi di abusi sessuali”

Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha lanciato una campagna di comunicazione in occasione della ‘Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia’ di ieri. Il fulcro di questa iniziativa è il Numero 114 – Emergenza Infanzia, un servizio vitale dedicato alla lotta contro l’abuso e la violenza sui minori. L’obiettivo principale della campagna è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul serio problema dell’abuso e della violenza nei confronti dei bambini e dei ragazzi. La campagna, già presente sul sito internet istituzionale del Dipartimento, sarà diffusa anche attraverso i canali radiotelevisivi della Rai e successivamente sulle principali piattaforme social utilizzate dai giovani.

L’obiettivo

Attraverso questa linea telefonica Telefono Azzurro offre assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica, legale e sociologica in tutte le situazioni che possono comportare rischi e compromissioni per l’armonico sviluppo psico-fisico dei minori. Obiettivo primario del servizio è quello di essere uno strumento per fornire risposte concrete alle situazioni di abuso e violenza, spesso multiproblematiche e multifattoriali, e che, come tali, richiedono una imprescindibile collaborazione tra istituzioni, autorità e servizi. Soltanto nel 2023 il 114 Servizio Emergenza Infanzia ha registrato 164 casi gestiti con motivazioni relativi ad abuso sessuale (+2,5% rispetto al 2022), con una media di 13 casi gestiti al mese. Si tratta di situazioni che nel 29% dei casi sorgono e persistono online. Nel 90% dei casi gestiti i minori risultano coinvolti nel ruolo di vittime, nel 6% in quello di autori e nel 4% in quello di testimoni. Il 61% dei minori coinvolti sono di sesso femminile. Le regioni da cui sono pervenute maggiormente le richieste d’aiuto sono in primo luogo il Veneto (18%), il Lazio (16%) e la Lombardia (16%). Le motivazioni relative ai casi di abusi sessuali online sono: CSAM (40,3%), sextortion (34,3%), grooming (13,4%), sexting (7,5%) e molestie sessuali (4,5%).

Segnale importante

“Lanciare in occasione della ‘Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia’ la campagna di comunicazione dedicata al 114 Servizio Emergenza Infanzia è un segnale importante da parte delle Istituzioni che riconoscono la necessità e il bisogno di costruire una rete per intervenire con efficacia e tempestività quando un bambino si trova in una situazione di pericolo. I dati raccolti da Telefono Azzurro sono allarmanti e in crescita rispetto allo scorso anno. Per questo motivo diventa fondamentale promuovere la conoscenza del numero 114 che rappresenta una mano tesa verso i bambini per incoraggiarli a non rimanere in silenzio”, ha sottolineato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro.

