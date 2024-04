L’autoritratto di Leonardo in mostra ai Musei Reali di Torino

Fino al 30 giugno 2024, nell’ambito dell’iniziativa ‘A tu per tu con Leonardo’, la Biblioteca Reale di Torino propone un’occasione eccezionale per conoscere ed esplorare da vicino la mostra “L’autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro”. L’esposizione è allestita nelle due sale-caveau della Biblioteca Reale, realizzate nel 1998 e nel 2014 con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. La mostra, in una versione totalmente inedita, si propone di inquadrare storicamente il celeberrimo Autoritratto a partire dagli anni della sua realizzazione, seguendo le tracce che ne documentano la conoscenza nel secondo Cinquecento e nel primo Ottocento, prima del suo arrivo alla Biblioteca Reale di Torino e la successiva divulgazione.

Mostra arricchita da numerose opere

Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Regione Piemonte, l’esposizione presenta più di 60 opere, delle quali 15 originali di Leonardo, tra cui 6 fogli del Codice Atlantico realizzati in Francia, nel periodo in cui egli disegnava l’Autoritratto. La mostra è arricchita da numerosi prestiti, accordati da prestigiose istituzioni italiane e da collezioni private e presenta testimonianze originali dell’attività di Leonardo negli ultimi anni della sua vita. Inoltre, all’interno del complesso museale, la Galleria Sabauda dedica per la prima volta una sala a 20 opere eseguite da pittori leonardeschi (allievi, seguaci e imitatori del Maestro). Una selezionata rassegna di 15 sculture di Giuliano Vangi completa con uno “sguardo contemporaneo” l’ambito della raffigurazione del volto.

Una nuova modalità di racconto

L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro è un’esperienza speciale per la qualità delle opere esposte e dei prestiti concessi, resa peculiare anche dalla presenza dell’installazione multimediale Leonardo da Vinci: la visione del Genio tra reale e virtuale, ideata a progettata dalla società Mnemosyne, sponsor tecnico della mostra, nel Salone palagiano della Biblioteca Reale; il pubblico potrà avvicinarsi all’universo di Leonardo attraverso una esperienza immersiva e usufruire di una nuova modalità di racconto.

Previste aperture straordinarie

Nel Salone sarà inoltre presente il video che racconta il viaggio dell’Autoritratto di Leonardo e del Codice sul volo degli uccelli in un microchip a bordo del Rover Curiosity, lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011: grazie a un’idea di Silvia Rosa-Brusin del TGR Leonardo della RAI, accolta dalla NASA, Leonardo è approdato su Marte il 5 agosto 2012 e sta esplorando il pianeta rosso da 12 anni. Per tutta la durata della mostra, la facciata di Palazzo Reale ospiterà un videomapping sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e dall’Unione Industriali Torino. Dopo quella del 1° aprile, sono previste aperture straordinarie della mostra nelle seguenti giornate: 25 aprile, 29 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 24 giugno 2024.

