Its Academy, l’87% dei diplomati trova lavoro a un anno dal diploma

Nel corso di Didacta Italia, svoltasi a Firenze, sono stati resi noti i dati del monitoraggio nazionale 2024 sul sistema ‘Its Academy’, le scuole ad alta specializzazione tecnologica che offrono una risposta alle competenze richieste dal mondo del lavoro. Questo lavoro, condotto da ‘Indire’ (l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si concentra sui percorsi completati da almeno 12 mesi, permettendo un’analisi accurata dell’inserimento nel mercato del lavoro. Per l’anno preso in esame, il monitoraggio ha analizzato 349 percorsi conclusi al 31 dicembre 2022, erogati da 98 ‘Its Academy’: Complessivamente, 9.246 studenti hanno preso parte a questi percorsi, con 7.033 diplomati alla fine (il 76,1% degli iscritti). Un dato positivo emerge dall’occupazione dei diplomati: l’87% di loro ha trovato lavoro entro un anno dal diploma, e il 93,8% ha ottenuto un impiego coerente con il percorso di studio seguito. Questo rappresenta il miglior risultato registrato fino ad oggi.

La provenienza

Gli studenti iscritti agli ‘Its Academy’ provengono principalmente dagli istituti tecnici (57,2%) e dai licei (23,2%), con una percentuale minore dai professionali (14,5%). Interessante notare che la maggioranza degli iscritti si registra tra i 20 ei 24 anni, indicando che l’iscrizione non avviene immediatamente dopo il diploma di stato. Rispetto ai percorsi offerti, il 43,3% degli iscritti si concentra sui percorsi del Made in Italy, seguiti dal 16,5% della Mobilità sostenibile e dal 14,6% delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Sebbene le prove di selezione abbiano registrato un alto numero di partecipanti idonei, solo il 47,2% di questi ha formalizzato l’iscrizione ai percorsi ‘Its Academy’, con i percorsi del Sistema meccanica e delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione risultando particolarmente attrattivi.

Tasso di abbandono

Una delle sfide rimane il tasso di abbandono, che mostra un andamento costante negli ultimi 10 anni, con una media del 20,5%. Ma alcune regioni, come la Lombardia e il Piemonte, registrano percentuali di abbandono inferiori rispetto ad altre. La collaborazione con le imprese è fondamentale per gli ‘Its Academy’, con il 49,5% dei partner istituzionali che sono imprese o associazioni di impresa: un’integrazione che favorisce lo sviluppo di percorsi didattici innovativi e mirati all’inserimento nel mercato del lavoro. Complessivamente, il 68,5% dei percorsi monitorati è in premialità, segnando un successo significativo per gli ITS Academy. Tuttavia, alcune regioni, come il Molise e la Calabria, non hanno percorsi in premialità, indicando la necessità di un maggior supporto e investimenti in queste aree.

