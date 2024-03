Gruppo Mediocredito Centrale e Sace, finanziamenti garantiti per progetti strategici e transizione green

Le banche del Gruppo Mediocredito Centrale e Sace hanno stretto due importanti convenzioni, denominati Convenzione Futuro e Convenzione Green, che aprono nuove opportunità di finanziamento per le imprese italiane, soprattutto le Pmi. Questi accordi consentiranno agli imprenditori di accedere a finanziamenti a medio-lungo termine mirati, rispettivamente, a investimenti strategici e a obiettivi ambientali nell’ambito del ‘Green New Deal’ italiano. Con la copertura della garanzia offerta da Sace, BdM Banca, Cassa di Risparmio di Orvieto e la Capogruppo Mediocredito Centrale saranno in grado di erogare finanziamenti fino a 50 milioni di euro per singolo progetto. Questi finanziamenti avranno una durata compresa tra 2 e 20 anni, con la possibilità di un preammortamento fino a 3 anni, al fine di favorire la transizione verde e digitale delle imprese italiane e lo sviluppo territoriale.

In dettaglio, il finanziamento con garanzia Sace Green prevede una copertura dell’80% su capitale e interessi per investimenti legati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse marine, all’economia circolare, alla prevenzione dell’inquinamento e alla biodiversità. Questi prestiti sono accessibili a tutte le aziende italiane, indipendentemente dalle dimensioni, con un fatturato fino a 500 milioni di euro.

Investimenti strategici

D’altra parte, il finanziamento con garanzia Sace Futuro offre una copertura del 70% su capitale e interessi per investimenti strategici volti a sostenere la crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, gli investimenti prioritari nelle infrastrutture e il supporto alle filiere e ai territori. Anche in questo caso, i finanziamenti sono aperti a tutte le aziende italiane, con un’attenzione particolare alle Pmi. “Ciò che ci impegniamo a fare attraverso queste misure è sostenere lo sviluppo di progetti green, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre a supportare gli investimenti nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, in linea con la nostra missione di supporto al tessuto imprenditoriale italiano”, ha dichiarato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca – Gruppo Mediocredito Centrale.

Daniela Cataudella, Head of Dynamic Business Solutions SACE, ha sottolineato l’importanza di queste convenzioni nel supportare le aziende italiane, soprattutto le Pmi, evidenziando come ciò si inserisca nel quadro del piano industriale ‘Insieme025’. Questi accordi testimoniano l’impegno di Sace e dei suoi partner nel favorire la digitalizzazione e la transizione verso un’economia verde in Italia.

