Sanità, Bertolaso “Lombardia prima Regione a dire stop ai gettonisti”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso come prima Regione di interrompere questa vergognosa vicenda dei gettonisti e delle cooperative. Abbiamo sempre ritenuto che fosse la cosa più immorale possibile e immaginabile vedere dei medici lavorare nei Pronto soccorso e nelle sale operatorie dove ci sono le situazioni più critiche secondo gli stipendi molto bassi e ingiusti che in questo momento i colleghi ricevono nell’ambito degli ospedali pubblici, ma che fosse ignobile assolutamente che affianco di questi colleghi ci fossero dei medici che per 12 ore di lavoro potessero guadagnare 1500 euro. Sappiamo benissimo che molti di questi gettonisti lavorano la notte in ospedale e guadagnano 1500 euro, smontano per andare in un altro ospedale e lavorano durante la giornata”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso.(ITALPRESS).xh7/trl/gsl