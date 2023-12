BEI: 200 milioni ad A2A per favorire la transizione energetica

Estensione e modernizzazione delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica in Lombardia per contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione attraverso l’elettrificazione dei consumi. Questo l’obiettivo del finanziamento di 200 milioni di euro che la BEI ha concesso ad A2A, in linea con il REPowerEU, che vuole rispondere alla crescente domanda energetica favorendo al contempo la diffusione delle rinnovabili, la diversificazione e la sicurezza delle forniture energetiche. Le attività previste comprendono il rinnovamento e l’ampliamento delle reti elettriche di A2A al fine di offrire agli utenti un servizio sempre più efficiente e di consentire la connessione di nuove utenze – stimate in oltre 40.000 entro il 2027 – strategiche per il processo di elettrificazione dei consumi e per un crescente utilizzo di energia green prodotta da fonti rinnovabili che il Gruppo vuole favorire.

Estensione della rete

Il piano di interventi di A2A legati al finanziamento comprende infatti il potenziamento della propria rete in media tensione con oltre 200km di nuove linee e il rifacimento di 247km di rete esistente, cui si aggiungono circa 86km di nuove linee in bassa tensione e la sostituzione di 152km di rete in bassa tensione già esistente. Il Gruppo prevede inoltre la costruzione di una nuova stazione elettrica primaria e di 286 nuove cabine secondarie, il rinnovamento e l’ampliamento di 12 sottostazioni primarie già in esercizio e diversi interventi di ammodernamento su 423 cabine secondarie attive. Questa operazione sottolinea l’impegno della BEI nel promuovere gli obiettivi italiani definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e quelli di REPowerEU, che la BEI si è impegnata a sostenere con finanziamenti aggiuntivi per un importo pari a 45 miliardi di euro tra il 2022 e il 2027. Per A2A le attività legate al finanziamento sono in linea con la strategia definita dal Piano Industriale e contribuiscono all’obiettivo del Gruppo di sostenere concretamente la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese.

Promuovere il REPowerEU

“Questa iniziativa testimonia l’impegno della BEI in quanto banca del clima dell’UE nel promuovere gli obiettivi di REPowerEU e la sicurezza energetica europea – afferma Gilles Badot, Direttore per le operazioni BEI in Italia -. Grazie a questa operazione con A2A, miriamo a sostenere la crescita sostenibile, ridurre le emissioni e promuovere una rete energetica all’avanguardia in Italia”. “Con questa operazione A2A finanzierà un programma di investimenti relativi all’estensione e modernizzazione delle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica – ha commentato Luca Moroni, CFO di A2A -. Si tratta di un’iniziativa che testimonia ulteriormente l’impegno del Gruppo a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori in cui opera e a concretizzare la sua strategia nell’ambito della transizione energetica”.

