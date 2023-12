Aumentano le partenze a Capodanno: 10,6 milioni di italiani in vacanza

Capodanno vedrà un’affluenza eccezionale di turisti italiani, con una stima di almeno 10 milioni e mezzo di persone in vacanza, segnando un aumento di oltre un milione rispetto all’anno precedente. Questi dati emergono dal Focus su Capodanno dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, evidenziando una spesa complessiva prevista di oltre 3,6 miliardi di euro, con una media di 340 euro pro capite.

Festività preferita

Capodanno si conferma la festività più gettonata, parte del trittico che comprende anche Natale ed Epifania. La montagna sarà la destinazione preferita, scelta da quattro italiani su dieci, con regioni come Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte in testa alle preferenze. A seguire, grandi città, con Roma in evidenza, città d’arte, borghi, e il mare, che rappresenta il 16% delle scelte complessive.

Spesa e strutture ricettive

La spesa prevista di 3,6 miliardi di euro riflette una media di 340 euro pro capite. La maggioranza dei turisti, pari al 60%, opterà per strutture turistico-ricettive, con la metà di essi che prevede un soggiorno di massimo due notti e il 15% che si fermerà per sei giorni o più.

Cambiamenti

Rispetto all’anno precedente, si osserva una significativa riduzione, dal 50% al 32%, della quota di coloro che resteranno vicino al luogo di residenza o nella propria regione. Al contrario, aumenta dal 38% al 48% la percentuale di viaggiatori in movimento per tutta l’Italia. Un incremento significativo è registrato anche per coloro che scelgono destinazioni all’estero, principalmente Germania, Francia e Gran Bretagna, rappresentando il 20%, con un aumento di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Turismo in crescita

Questi dati positivi seguono un trimestre di agosto-ottobre che è stato il migliore di sempre in termini di presenze turistiche, grazie soprattutto al contributo degli stranieri. L’Italia si prepara così a concludere l’anno con un turismo in grande spolvero, dimostrando la resilienza del settore turistico nonostante le sfide globali.

Condividi questo articolo: