La Lombardia è la regione più attrattiva d’Italia

Secondo quanto emerge da alcuni degli indicatori contenuti nel settimo Rapporto 2023 di Polis Lombardia, ‘Attrattività è sostenibilità’, presentato all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, la Lombardia si conferma la regione più attrattiva d’Italia. Il Report è stato alla presenza del vicepresidente della Giunta Marco Alparone, del sottosegretario con delega all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, del segretario generale Antonello Turturiello e del vicesegretario Pier Attilio Superti. Tra i numeri di forza emerge una società attiva, sia sul fronte sociale che su quello economico, come testimonia il numero delle imprese rispetto alla popolazione o il numero di soggetti del terzo settore nei campi più disparati della risposta al bisogno. E ancora, un sistema di istruzione e formazione di eccellenza, in ogni ordine e grado. Gli atenei lombardi sono in crescita netta sia per gli immatricolati (oltre 61.000 nel 2022/23), sia per i laureati (quasi 72.000), con una presenza di studenti stranieri che ormai tocca l’8,4%.

Le imprese estere

Testimoniano l’attrattività del sistema lombardo anche il grande insediamento di imprese estere (oltre 15.000 aziende straniere, con il 34,4% delle multinazionali) o il numero di startup innovative (più di 4.000, il 28% di quelle italiane). “Dal grande lavoro di analisi di Polis emerge una Lombardia che punta su quei valori che per noi sono imprescindibili come l’attrattività, la sostenibilità e la credibilità. I numeri raccontano chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo andare. E l’attrattività di una regione come la nostra viene evidenziata dal giudizio delle agenzie di rating, che ne attribuiscono alla Regione Lombardi uno migliore di quello dello stesso Stato italiano. Un caso unico in Europa che racconta come nel nostro territorio si possa fare innovazione e sviluppo perché che c’è un ecosistema che lo consente: università, industria, istituzioni”, ha sottolineato il vicepresidente Alparone.

Unicum del panorama italiano

“La Regione contribuisce anche attraverso una disciplina di bilancio che rende la Lombardia un unicum nel panorama italiano: tutte le risorse che immettiamo nel sistema regionale lombardo creano appunto innovazione, sviluppo e competitività. Il seme di tutto è la programmazione e Regione si è dotata del Piano Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS), uno strumento flessibile che ci permette per quanto possibile di intervenire governando i cambiamenti”, ha proseguito il vicepresidente. “Il Rapporto Lombardia 2023 evidenzia, una volta di più la specificità della nostra regione e delle sfide che dobbiamo affrontare. L’Autonomia si inserisce perfettamente in questo contesto: chiediamo maggiori competenze, risorse e responsabilità per esercitare una ‘governance’ che sia rispondente alle necessità dei cittadini lombardi”, ha detto il sottosegretario Piazza. “La Regione mette al centro il tema della sostenibilità, che deve essere declinato in termini ambientali, economici e sociali”, ha proseguito Piazza.

