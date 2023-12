Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Coppa Italia, Guendouzi trascina la Lazio ai quarti– Tris alla svizzera, azzurre stellari in Nations League– Niente da fare per l’Olimpia, il Bayern passa al supplementare– Conegliano devastante, dominio in champions con Stoccarda– La FIC illustra i risultati dei progetti finanziati da Sport e Salutemc/gtr