Matera si prepara alla tredicesima edizione del ‘Presepe Vivente nei Sassi di Matera’

La tredicesima edizione del ‘Presepe Vivente nei Sassi di Matera’, quest’anno dal titolo Il ‘Presepe d’Italia-Pane e Pace’, vedrà nuovamente come protagonisti il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. Con quattro chilometri di percorso illuminato, partendo dal centro storico e attraversando i Sassi di Matera, lo spettacolo si svolgerà per nove giorni e attirerà oltre diecimila visitatori.

Presenti anche 200 attori

L’edizione ‘Presepe d’Italia-Pane e Pace’ è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa da ‘Matera convention bureau’, che organizza l’evento assieme all’amministrazione comunale. Sono quattrocento i pullman attesi e oltre diecimila le persone prenotate pronte a visitare il Presepe vivente in programma nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 29 e 30 dicembre e poi il 5 e il 6 gennaio del 2024. Allo spettacolo prenderanno parte circa 200 presenze tra attori professionisti, figuranti, rievocatori storici e compagnie teatrali provenienti da tutta Italia.

Gerusalemme del Sud

L’itinerario toccherà tutti gli scorci già noti per essere stati le location di numerosi film che hanno consacrato Matera come la ‘Gerusalemme del Sud Italia’. Grazie alla presenza dei numerosi attori, figuranti e compagnie teatrali, la XIII edizione del Presepe vivente metterà in scena i momenti più emozionanti della nascita di Gesù, creando passione e commozione. Giochi di luce, videomapping e proiezioni in 3D andranno ad arricchire ulteriormente l’evento.

‘Pane e Pace’

La rappresentazione quest’anno racchiude nel suo titolo parole di speranza e di condivisione: ‘Pane e Pace’ in ricordo del messaggio eucaristico lanciato a Matera in occasione della visita pastorale del Santo Padre Francesco a conclusione dei lavori del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale. L’altra importante novità dell’edizione di quest’anno è l’accensione delle Grotte della Murgia materana prospiciente i Sassi. Un’iniziativa resa possibile grazie al grande lavoro di intesa tra ‘Matera convention bureau’, il Comune di Matera, l’Ente Parco della Murgia Materana e la Regione Basilicata.

Condividi questo articolo: