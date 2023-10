CDP: in tre anni stanziati 5 miliardi a sostegno di imprese ed enti pubblici piemontesi

Cassa Depositi e Prestiti negli ultimi tre anni in Piemonte ha stanziato cinque miliardi di euro a favore di oltre 9.300 imprese e 330 enti pubblici della regione, di cui 1,3 miliardi per progetti infrastrutturali di rilevanza strategica. Questi numeri sono stati illustrati a Torino in occasione della sesta tappa del Roadshow di Cdp. Il Roadshow è l’occasione di Cdp per rinnovare la sua vicinanza al territorio e alle comunità locali. Un impegno confermato anche dall’operatività dell’ufficio di Torino, attivo da fine 2020, e da iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Dopo le tappe di Napoli, Brescia, Venezia, Firenze, Palermo e Torino, il Roadshow di Cdp proseguirà nei prossimi mesi toccando altre principali città italiane, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova e Verona. Nel dettaglio, Cdp in Piemonte ha finanziato in modo diretto 150 aziende della Regione per circa 1,4 miliardi, tra cui Gualapack, con due finanziamenti per un totale di 20 milioni dedicati al sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, efficientamento energetico e crescita sostenibile in Italia e all’estero della società operativa nel settore del packaging.

Il tessuto imprenditoriale dell’Italia

Per favorire ulteriormente il tessuto imprenditoriale del Paese, Cdp ha messo a disposizione di istituzioni e intermediari finanziari circa 1,4 miliardi (arrivando così a un totale di 2,8 miliardi complessivi) in risorse, prodotti e soluzioni per sostenere indirettamente l’accesso al credito di tutte quelle aziende, in particolare Pmi, che non avrebbero potuto accedere altrimenti all’operatività di Cassa. Cdp ha avuto un ruolo fondamentale, in sinergia con altri investitori, nel sostenere lo sviluppo di importanti opere infrastrutturali per il territorio piemontese nel settore della mobilità, del trasporto pubblico locale e dell’energia, impegnando oltre 1,3 miliardi. Si segnalano in particolare le operazioni a favore di Iren, multiutility che ha beneficiato di un finanziamento da 100 milioni per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di 800 edifici pubblici a Torino e Gruppo Torinese Trasporti: 10 milioni da Cdp destinati a nuovi investimenti finalizzati alla transizione ecologica e all’azzeramento delle emissioni, fra cui anche il rinnovo del parco autobus della società attiva nel settore della mobilità. Cdp ha mobilitato negli ultimi tre anni risorse per circa 800 milioni a sostegno di oltre 330 enti pubblici piemontesi generando un impatto positivo sia sul piano della sostenibilità e dell’inclusività, sia su quello ambientale.

