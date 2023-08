Manifestanti radicali nell’Iowa protestano contro Ron DeSantis

La prima esperienza di Ron DeSantis alla Iowa State Fair non eʼ andata come previsto. Il Governatore della Florida eʼ stato interrotto da manifestanti che lo hanno implorato di tornare nel Sunshine State, protestando contro le sue politiche su una serie di questioni tra cui l’aborto e l’istruzione. I manifestanti hanno usato campanacci e fischietti per interrompere DeSantis, che ha uno stretto rapporto con il governatore dell’Iowa Kim Reynolds. Anche due altri candidati alla nomination GOP, Vivek Ramaswamy e Nikki Haley, erano presenti all’incontro con Reynolds, alla presenza del governatore della Florida, ma nessuno dei due ha avuto alcuna opposizione vocale da parte del pubblico. Dopo l’incidente, DeSantis ha definito i manifestanti “radicali di sinistra” sostenendo, tuttavia, che quando la sinistra si fa sentire vuol dire che Biden verrà sconfitto e si potrà cambiare l’attuale politica statunitense. Il giorno successivo, il gruppo di manifestanti ha salutato DeSantis alla Fiera, alla quale il governatore ha presenziato, usando un megafono attraverso il quale hanno cantato “Ron DeFascist” e “dita di budino”, in riferimento a una storia di Daily Beast che riportava che DeSantis aveva mangiato una tazza di budino a mani nude.

