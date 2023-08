Vacanze scolastiche al giro di boa

L’inizio del mese di agosto segna per noi studenti una sorta di “giro di boa” rispetto alle vacanze estive che per alcuni sono iniziate in ritardo, dopo gli esami di riparazione.

Anche queste vacanze estive 2023, nonostante il caldo straordinario, offrono ai giovani studenti l’opportunità per rilassarsi e dedicarsi a quelle attività che nel corso dell’anno scolastico vengono un po’ messe da parte.

Più tempo libero per hobby e progetti personali o per viaggiare

Si approfitta del tempo libero per dedicarsi a hobby o per realizzare progetti personali, magari passando più tempo con libero con famiglia e amici.

Una opportunità che non vale per tutti gli studenti europei. A godersi ben 100 giorni di vacanze estive, oltre agli studenti italiani, sono soltanto gli studenti in Grecia, Irlanda, Portogallo, Turchia e Lettonia. Per tutti gli altri, invece, l’estate lontani dai banchi di scuola è meno estesa.

È pur vero che, al netto dei 100 giorni di vacanze estive, l’anno scolastico in Italia è il più denso d’Europa, visto che è quello con più ore di lezione.

Il calendario per l’anno scolastico 2023/24

Così mentre gli studenti ne approfittano per un meritato relax, gli uffici scolastici delle Regioni lavorano per impostare il calendario per l’anno scolastico 2023/24.

I primi a rientrare a scuola saranno gli alunni di Bolzano, gli ultimi quelli di Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Ecco le date del primo giorno di scuola nelle regioni che hanno approvato il calendario scolastico 2023-24:

Primo giorno di scuola 2023 provincia di Bolzano: 5 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Piemonte: 11 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Trentino: 11 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Valle d’Aosta: 11 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Lombardia: 12 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Abruzzo: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Basilicata: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Campania: 13 settembre

Primo giorno di scuola 2023 Umbria: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Friuli Venezia Giulia: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Marche: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Sicilia: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Veneto: 13 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Calabria: 14 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Liguria: 14 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Molise: 14 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Puglia: 14 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Sardegna: 14 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Emilia Romagna: 15 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Lazio: 15 settembre;

Primo giorno di scuola 2023 Toscana: 15 settembre.

LAZIO

Inizio lezioni: 15 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 Vacanze di Carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024 Termine lezioni: 8 giugno 2024

Calendario scolastico 2023-2024 – Circolare n. 473182 del 03/05/2023

Cosa si può fare durante le vacanze estive 2023

Sono talmente tante le attività che si possono svolgere durante le lunghe vacanze estive che farne un elenco completo sarebbe davvero difficile e forse dispersivo. Piuttosto, vale la pena segnalare i consigli – anche se un po’ datati – che si trovano su Il Portale europeo per i giovani. Il portale offre ai giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa informazioni sulle opportunità e iniziative di cui possono usufruire a livello europeo e nazionale.

Per esempio, si può provare l’esperienza di lavorare durante le vacanze. Rinunciando a qualche ora di relax al sole o di gioco in spiaggia, si potrà provare l’ebrezza di scoprire nuove attività, scoprire nuove attitudini, conoscerete nuove persone e, magari, essere pagati. Chissà che non sia l’occasione per scoprire un impiego più duraturo.

Uno degli aspetti più gratificanti della vacanza lavoro è l’esperienza. Anche se il lavoro che si inizierà a sperimentare non sarà quello che si sceglierà di fare in futuro, sarà stato un utile approccio al mondo del lavoro e potrà insegnare a gestire i rapporti con gli altri in un ambiente professionale. Un arricchimento in termini esperienza che sarà di sicuro aiuto per iniziare a scrivere il nostro CV.

La fine della scuola a giugno 2024

Intanto, gli studenti italiani potranno già iniziare a programmare le vacanze estive del 204, sulla base della data di fine lezioni che cambia da regione a regione.

Valle d’Aosta: 6 giugno 2024

6 giugno 2024 Piemonte: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Lombardia: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Provincia di Bolzano: 14 giugno 2024

14 giugno 2024 Provincia autonoma di Trento: 11 giugno 2024

11 giugno 2024 Friuli Venezia Giulia: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Veneto: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Liguria : 8 giugno 2024

: 8 giugno 2024 Emilia Romagna: 6 giugno 2024

6 giugno 2024 Toscana: 10 giugno 2024

10 giugno 2024 Lazio: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Abruzzo : 8 giugno 2024

: 8 giugno 2024 Marche: 6 giugno 2024

6 giugno 2024 Umbria : 6 giugno 2024

: 6 giugno 2024 Molise: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Campania: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Puglia: 7 giugno 2024

7 giugno 2024 Basilicata : 8 giugno 2024

: 8 giugno 2024 Calabria : 8 giugno 2024

: 8 giugno 2024 Sicilia: 8 giugno 2024

8 giugno 2024 Sardegna: 7 giugno 2024

Per le scuole dell’infanzia la data sarà quasi per tutti il 28 giugno 2024.

