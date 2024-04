Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy

Il prossimo 15 aprile verrà celebrata per la prima volta la Giornata nazionale del Made in Italy, istituita per avvalorare creatività ed eccellenza, promuovendo il valore e la qualità delle opere, dell’ingegno e dei prodotti italiani. L’iniziativa, fortemente voluta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è stata presentata a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, lo scorso 2 aprile. Istituita a fine dicembre dalla legge quadro del Made in Italy, la Giornata nazionale si celebrerà il 15 aprile di ogni anno, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. “Identità, innovazione, istruzione, internazionalizzazione. È l’Italia delle 4 I che sta dietro alla filosofia della Giornata Nazionale del Made in Italy”, ha dichiarato il Ministro Urso, sottolineando che tale provvedimento è stato introdotto “per valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni delle filiere nazionali, riconoscendone l’impatto sociale”.

Nel giorno della nascita di Leonardo

Per simboleggiare questa giornata è stato scelto come logo l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci, un ‘contrassegno’ che accompagnerà tutte le iniziative dedicate alle celebrazioni. La Giornata del Made in Italy prevede centinaia di proposte di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo, distribuite su tutto il territorio nazionale. Mostre, Eventi, Cerimonie Ufficiali e Open Day sono gli eventi organizzati dalle numerose aziende aderenti all’iniziativa. “Oltre a favorire lo sviluppo economico e culturale del Paese – ha aggiunto il Ministro Urso – il Made in Italy ne rappresenta il patrimonio identitario perché non è soltanto un marchio, ma il nostro biglietto da visita nel mondo. La Giornata Nazionale, che verrà celebrata annualmente nel giorno della nascita di Leonardo Da Vinci, considerato il più grande genio della storia, è il frutto del Sistema Italia: la somma di tante realtà che compongono la nostra penisola. Saranno oltre 300 le iniziative su tutto il territorio nazionale che mirano a ispirare e coinvolgere i nostri giovani, le imprese e i lavoratori ma soprattutto per accendere i fari su quello che è l’eccellenza italiana. Il Made in Italy non è un modello di produzione ma uno stile di vita”.

Con massimi esponenti creativi italiani

All’iniziativa partecipano i massimi esponenti creativi italiani, che offriranno una vetrina ai settori dell’industria, della moda, dell’arredo, dell’alimentazione, della nautica, dell’accoglienza e di tutte le filiere simbolo del Made in Italy. Coinvolte anche tante imprese, associazioni di categoria, Camere di commercio, Unioncamere, CNA, Confcommercio, Confartigianato, ANCI, Comuni, Regioni, Fondazioni, musei, scuole, università, Fondazione Leonardo, Lega Calcio, Guardia di Finanza, Confindustria, Fondazione dei Cavalieri del Lavoro, Rcs Sport e numerosi privati. Il Ministero degli Affari esteri, insieme alla collaborazione dell’ICE, ha invece coordinato gli eventi all’estero che vede coinvolte oltre 50 sedi in tutto il mondo.

Il calendario è sul portale del Mimit

Il ricco calendario delle iniziative che si distribuiranno nell’arco di settimane è stato messo a punto dagli uffici competenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno valutato le candidature pervenute (fino al 20 marzo) attraverso l’apposita sezione predisposta per l’occasione sul portale istituzionale. Il filo conduttore degli eventi e degli appuntamenti è quello di tramandare valori, abilità e capacità a quelli che saranno i futuri imprenditori del domani, sensibilizzando ancora una volta l’opinione pubblica sul valore delle opere, dell’ingegno e dei prodotti italiani. Gli eventi, che coinvolgeranno anche musei, fondazioni e nei luoghi di produzione saranno in presenza, anche con attività pratiche, e on line, con una comunicazione indirizzata al racconto di come le filiere italiane siano un veicolo fondamentale e imprescindibile per proteggere e sostenere il Made in Italy nel mondo. Palazzo Piacentini dal 15 al 28 aprile ospiterà la mostra realizzata da Fondazione Altagamma “Lo Specchio dell’Eccellenza Italiana-Viaggio nella manifattura di Altagamma”, che sarà accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e domenica dalle 10 alle 20.

