Primarie legislative in Virginia, Usa: il diritto all’aborto continua a fare la differenza

Una legislatura divisa, un governatore che ha quasi scommesso le sue ambizioni nazionali sulla sua capacità di aiutare i repubblicani a controllare entrambe le camere e, naturalmente, la politica sull’aborto. Così si manifestano le dozzine di primarie legislative della Virginia da sempre destinate a offrire indizi sul direzione politica dello Stato. Ciò ha anche fornito uno sguardo su come la fedeltà all’ex presidente Donald Trump sembri essere una debolezza in molte parti del Paese. La Virginia è uno dei due Stati USA con una legislatura divisa (l’altro è la Pennsylvania). I repubblicani controllano di poco la Camera dei delegati, i democratici, detengono di poco il Senato dello Stato. Entrambi sono in lizza per il controllo della Capitale. Ogni seggio in entrambe le camere è in palio a novembre e poiché questo è il primo ciclo a presentare le mappe legislative ridisegnate dello stato, martedì ci sono state una serie di primarie competitive in cui i legislatori veterani dello stesso partito si sono scontrati. Il Idiritto all’aborto continua a fare la differenza. Avvenute appena quattro giorni prima dell’anniversario di un anno dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abbattere Roe contro Wade, le elezioni di martedì in Virginia hanno caratterizzato diverse gare in cui il dibattito sui diritti all’aborto ha avuto un posto di rilievo. In una primaria democratica per un seggio al Senato dello stato di Richmond, Lashrecse Aird, che ha fatto della sua posizione a favore dell’aborto il fulcro della sua campagna, ha sconfitto il senatore in carica Joe Morrissey, un democratico che si opponeva al diritto all’aborto. Quest’ultimo aveva suggerito di poter sostenere il divieto di aborto di quindici settimane che il governatore repubblicano Glenn Youngkin aveva proposto durante la sessione legislativa del 2023. La vittoria di Aird è un esempio di come i Democratici siano stati in grado di utilizzare il loro sostegno al diritto all’aborto come uno strumento incredibilmente efficace per corteggiare e sfornare elettori. Solo pochi mesi prima, il democratico Aaron Rouse aveva vinto un’elezione speciale per un seggio al Senato dello stato della Virginia in una corsa che era stata ampiamente vista come una lotta per procura sull’aborto.

