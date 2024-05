Usa 2024: per Biden Trump non accetterà i risultati se sconfitto

Con determinazione, Joe Biden ha affermato che Donald Trump potrebbe non accettare una potenziale sconfitta nelle prossime elezioni presidenziali americane. I sondaggi evidenziano che un eventuale ritorno di Trump alla Casa Bianca non è ben visto dalla maggioranza degli elettori. Durante un’intervista con la CNN, Biden ha manifestato serie preoccupazioni per l’atteggiamento del tycoon, che persiste nel contestare i risultati delle elezioni del 2020 senza prove concrete, nonostante ripetuti insuccessi in tribunale. “Amare il proprio paese significa rispettare le sue decisioni democratiche, anche in caso di sconfitta”, ha rimarcato Biden.

Le problematiche

Intervenendo dal Wisconsin, stato chiave nelle elezioni, il Presidente ha messo in luce le problematiche legate alle insinuazioni di Trump riguardo al rifiuto dei risultati elettorali del 2024. L’ex-Presidente insiste sulla necessità di elezioni trasparenti e, in loro mancanza, incita alla resistenza. Biden, il più anziano tra i presidenti USA in carica, riceve il pieno appoggio dei suoi alleati nel mondo per una rielezione. Ha sottolineato come il prestigio internazionale degli Stati Uniti sia strettamente correlato alla solidità della loro democrazia. Ha espresso inoltre il timore che Trump, se tornasse in carica, potrebbe utilizzare il potere presidenziale per vendette personali. Nonostante i sondaggi non siano del tutto favorevoli, Biden rimane ottimista sulle sue chance elettorali, sottolineando l’importanza delle decisioni che gli americani prenderanno in autunno. Guidato dai consigli di Barack Obama, è determinato a proseguire con gli obiettivi iniziati.

