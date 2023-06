I Carabinieri per la Tutela Ambientale di Napoli hanno dato esecuzione nelle province di Taranto, Brindisi, Matera e Bari, a 5 arresti domiciliari e ulteriori 20 provvedimenti tra reali e patrimoniali, per i reati di associazione per delinquere ed attività organizzate per il traffico illecito e gestione illecita di rifiuti speciali e discarica abusiva.

