“Benvenuto Orvieto diVino”: ospite il Ministro Lollobrigida

Il Consorzio Tutela Vini di Orvieto con il patrocino della Regione Umbria e del Comune di Orvieto organizza l’appuntamento tradizionale “Benvenuto Orvieto diVino 2023”, evento che celebra il profondo legame tra la città, il territorio e il suo vino. Quest’anno nella giornata di sabato 10 giugno la manifestazione avrà come ospite d’onore il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il quale interverrà durante il convegno “Orvieto 2023 – Nuove strategie di marketing e comunicazione” a Palazzo del Capitano del Popolo. La manifestazione, ha dunque inizio oggi alle ore 10:00 con la Masterclass tecnica “Viaggio nel tempo- L’Orvieto doc in 13 annate” che si svolgerà in spazi allestiti presso la Cattedrale di San Giovenale; durante la mattinata i produttori metteranno in luce la straordinaria capacità dei vini orvietani di invecchiare benissimo. A seguire si terrà la degustazione “I vini dolci della doc Orvieto” guidata dal presidente mondiale degli enologi e presidente del Comitato scientifico Benvenuto Orvieto diVino, Riccardo Cotarella, accompagnato dall’enologa Kerin O’Keefe e dal giornalista di Vinum per l’Italia, Christian Eder. La giornata proseguirà con la degustazione dei vini orvietani aperta anche al pubblico. La mattina dell’11 giugno sarà altrettanto speciale per la città di Orvieto poiché la giornata coincide con la Solennità del Corpus Domini e gli ospiti del Consorzio potranno ammirare il Corteo storico e religioso dalla terrazza del Palazzo Comunale. Ai convegni parteciperanno anche altri massimi esperti del mondo enologico come Attilio Scienza, Giorgio Calabrese, Denis Pantini e Vincenzo Russo, mentre lo chef stellato Heinz Beck parlerà di abbinamenti enogastronomici.

