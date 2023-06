Marche: al via il bando per la valorizzazione delle Aree naturali protette

La Regione Marche intende sostenere per la valorizzazione delle Aree naturali protette con l’obiettivo di promuovere la cultura e il turismo sostenibile. È in uscita il bando che metterà a disposizione risorse pari a 200.000 euro stanziate nel Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 per l’annualità 2023. “Le aree naturali protette rappresentano un patrimonio importantissimo della Regione Marche. È necessario, averne cura, conservarle ma anche lasciare che la cittadinanza possa godere e beneficiare della loro bellezza, tuttavia sempre in maniera responsabile e attenta, nel rispetto degli equilibri ambientali”, dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi. Il bando è rivolto agli enti gestori delle aree protette individuate come beneficiarie dei contributi previsti nell’apposito Programma Quinquennale 2021-25. Ciascuna area protetta potrà presentare una sola domanda. I progetti dovranno riguardare attività inerenti iniziative di valorizzazione, promozione e fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette delle Marche. Le azioni potranno riguardare gli studi per la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali delle aree protette o per l’analisi degli effetti della fruizione turistica sulle componenti naturali presenti all’interno delle aree protette; collaborazioni con Università; attività di divulgazione e di promozione dei risultati e delle conoscenze ottenute relative alle caratteristiche storico-culturali e alla fruizione sostenibile delle aree protette quali prodotti video o cartacei, predisposizione e aggiornamento di siti web, realizzazione di App, attività di comunicazione attraverso i social media, realizzazione di convegni e workshop; attività di sensibilizzazione nei confronti dei fruitori delle aree protette con particolare riferimento alla fruizione turistica sostenibile.

Condividi questo articolo: