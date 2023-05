L’esempio di Attanasio e Iacovacci

Alcuni giorni fa, presso il Circolo degli Esteri, a Roma si è svolta la presentazione del Premio “Attanasio-Iacovacci, riferimenti per i giovani impegnati nella cooperazione internazionale”. Lo straordinario evento, dedicato al ricordo dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, ha visto partecipare alcuni dei più autorevoli esponenti della diplomazia internazionale, tra i quali l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica del Congo, Alberto Petrangeli.

Il ricordo di quel tragico attentato al convoglio del 22 febbraio 2021

L’importanza della Cooperazione Internazionale è stata raccontata da Ambasciatori di lungo corso come: Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’ONU; Riccardo Sessa, attualmente Presidente SIOI e Fabrizio William Luciolli, Presidente Comitato Atlantico Italiano. Molto interessante è stato anche l’intervento del professor Raffaele Marchetti, Prorettore Luiss per l’Internazionalizazzione.

Le parole dei relatori ma soprattutto quelle di Zakia Seddiki Attanasio, vedova dell’Ambasciatore Attanasi, e di Alessia Iacovacci, sorella del Carabiniere Iacovacci, hanno tenuto fisso il pensiero dei tanti giovani che gremivano la sala verso quel drammatico 22 febbraio 2021, ovvero il giorno in cui venne attaccato il convoglio del Programma alimentare mondiale sul quale viaggiavano i nostri due connazionali insieme all’autista Milambo. Tre vite spezzate per mano di sei assassini che nel frattempo sono stati condannati all’ergastolo da un tribunale congolese.

Premio Attanasio-Iacovacci 2023 rivolto ai giovani tra i 18 e i 36 anni

Proprio per rendere onore al sacrificio dell’Ambasciatore Attanasi e del Carabiniere Iacovacci, il Consiglio Nazionale dei Giovani e l’Agenzia Italiana per la Gioventù hanno deciso di premiare il merito di quei giovani che ogni giorno sono impegnati in progetti Cooperazione Internazionale e di volontariato transfrontaliero.

Il concorso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni che si sono contraddistinti nei settori di peacebuilding, protezione internazionale, promozione dei diritti e contrasto alle disuguaglianze e alla povertà in aree geografiche del mondo segnate da crisi, conflitti e instabilità politica, sociale ed economica.

Le domande di candidatura potranno essere consegnate entro il 30 giugno 2023. La domanda, a cui si dovranno allegare la presentazione del candidato e una scheda di presentazione dell’attività/progetto indicante le esperienze e le motivazioni per cui si procede alla candidatura, dovrà essere firmata e inviata all’indirizzo e-mail segreteria@consiglionazionale- giovani.it indicando nell’oggetto “Candidatura NOME COGNOME Premio ‘Attanasi-Iacovacci’ 2023”.

La Commissione di valutazione procederà all’esame delle candidature sulla base dei seguenti criteri: 1. coerenza della candidatura rispetto agli obiettivi del bando; 2. carica innovativa; 3. impatto dell’esperienza rispetto alle più giovani generazioni e alle politiche a esse destinate, con riguardo allo sviluppo della consapevolezza sui temi della cooperazione internazionale e del volontariato transfrontaliero; 4. capacità di attuazione dei principi alla base dell’Agenda 2030; 5. capacità di favorire la riduzione di fenomeni legati alla povertà, alle discriminazioni e promuovere una maggiore partecipazione dei giovani anche nei contesti segnati da instabilità politica e sociale; 6. capacità del progetto di divenire riferimento e buona prassi replicabile e trasferibile.

A settembre 2023 verrà assegnato il premio

L’assegnazione del premio avverrà a settembre 2023. Il candidato che, in virtù del punteggio assegnato dalla Commissione, risulterà essere vincitore riceverà in premio il Corso online di preparazione per il Concorso Diplomatico promosso da Eastwest European Institute della durata di un anno. Il Corso, inoltre, in presenza di alcuni precisi requisiti, potrà essere convalidato come Master di II Livello presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il secondo classificato, invece, potrà partecipare a titolo gratuito al programma “Model UE” che si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2023 a Bruxelles, anche in questo caso promosso da Eastwest European Institute.

