L’UFO schiantatosi sul tetto di una casa nel New Jersey e rimbalzato in camera da letto era in realtà un meteorite

L’oggetto non identificato, caduto direttamente su di una casa nel centro del New Jersey, praticando un enorme buco nel tetto,e schiantandosi contro un pavimento di legno, rimbalzando in camera da letto, non era un UFO. Gli scienziati del College of New Jersey hanno determinato che si trattava di un raro meteorite pietroso di condrite delle dimensioni 15 x 10 centimetri e del peso di circa un chilo. Sono giunti a questa conclusione dopo aver condotto un esame visivo, effettuato misurazioni della densità e scansionando immagini al microscopio elettronico. Sono stati assistiti nel loro lavoro da Jerry Delaney, un esperto di meteoriti in pensione della Rutgers University e dell’American Museum of Natural History. “Avere la possibilità di esaminare il meteorite è stata un’opportunità rara ed entusiasmante per me, così come per il gruppo di studenti di fisica e professori al TCNJ – ha dichiarato Nathan Magee, presidente del dipartimento di fisica della scuola – Siamo entusiasti di poter confermare che l’oggetto è un vero meteorite di condrite, in condizioni eccellenti. Esistono rare testimonianze note alla scienza di simili cadute di condrite dalle dimensioni così piccole”. La famiglia proprietaria della casa ha scoperto la roccia di color nera, grande come una patata, in un angolo, ancora calda intorno a mezzogiorno e mezza di lunedì. Gli esperti ritengono che abbia colpito la casa poco prima che fosse trovata. La polizia di Hopewell Township, a nord della capitale dello stato di Trenton, ha dichiarato che nessuno era rimasto ferito e che la residenza non aveva subito danni gravi. Suzy Kop, la cui famiglia è proprietaria della casa, ha raccontato che inizialmente pensavano che qualcuno avesse lanciato un sasso in una camera da letto al piano di sopra, ma presto si sono resi conto che non era così. I funzionari di Hazmat sono giunti nella loro casa per verificare se la famiglia fosse stata esposta a qualche tipo di materiale radioattivo. Controlli che sono risultati tutti negativi.

