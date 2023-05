5 morti nell’attacco tunisino a una delle sinagoghe più antiche d’Africa

Sono salite a cinque le persone uccise dopo un attacco a una sinagoga sull’isola tunisina di Djerba durante un pellegrinaggio ebraico annuale. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa tunisina TAP. Tra loro due pellegrini ebrei e tre poliziotti tunisini. Una guardia di polizia è morta per le ferite riportate. Altri quattro membri delle forze di sicurezza sono stati ricoverati in ospedale a Djerba. Uno in condizioni critiche. Il ministero degli Esteri tunisino ha affermato che i civili uccisi erano un cittadino francese di 42 anni e un tunisino di 30 anni. Le autorità israeliane e la famiglia li hanno identificati come i cugini Aviel Haddad, che aveva la doppia cittadinanza tunisina e israeliana, e Ben Haddad, che era francese. Anche quattro civili sono rimasti feriti. L’aggressore è stato ucciso dalle guardie di sicurezza. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri francese ha espresso la sua “profonda tristezza” per l’attacco. La Francia ha reso omaggio al rapido intervento delle forze di sicurezza tunisine e sostiene la Tunisia per continuare la lotta contro l’antisemitismo e ogni forma di fanatismo. Il ministro israeliano per gli affari della diaspora, Amichai Chikli, ha considerato gravemente il terribile attacco a Djerba e ha osservato che purtroppo l’incidente è stato preceduto da un periodo di tensione di urla e molestie nei confronti della comunità ebraica sul posto. Il Congresso Ebraico Europeo ha espresso il suo “shock e indignazione”. “Gli attacchi terroristici continuano a prendere di mira gli ebrei di tutto il mondo – ha dichiarato il presidente dell’EJC Ariel Muzicant – anche quando sono riuniti in preghiera, come sappiamo da innumerevoli esperienze nel corso degli anni”. Il movente dell’aggressione è in fase di accertamento. Djerba, una pittoresca isola al largo della costa meridionale della Tunisia, ospita la principale comunità ebraica del paese nordafricano. Un pellegrinaggio annuale al tempio Ghriba di 2.500 anni, una delle sinagoghe più antiche dell’Africa. attira migliaia di visitatori da tutto il mondo. L’aggressore, una guardia affiliata al centro navale della Guardia Nazionale nella città portuale di Aghir a Djerba, ha prima ucciso un collega con la sua arma di servizio prima di sequestrare le munizioni e dirigersi verso la sinagoga di Ghriba. Quando ha raggiunto il sito, ha aperto il fuoco sulle unità di sicurezza di stanza nel tempio, che hanno risposto al fuoco, uccidendolo prima che raggiungesse l’ingresso. La sinagoga è stata chiusa e coloro che erano all’interno e all’esterno sono stati tenuti al sicuro mentre le autorità indagavano sui motivi dell’attacco. La sorella di Aviel Haddad, Rona, ha detto alla radio pubblica israeliana Kan che l’intera famiglia era immigrata in Israele dalla Tunisia e che suo fratello, un gioielliere, si recava spesso a Djerba.

