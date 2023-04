Moda. Made Italy In Usa. Iscrizioni aperte. Iniziativa di Confindustria: settore con un export di 68 miliardi 

Confindustria e Confindustria Moda saranno insieme a Ice-Agenzia per la prima volta al “Dallas Men’s Show” che si terrà dal 29 al 30 Luglio 2023, con le aziende italiane del settore Moda Uomo. “Questa manifestazione”, spiega Confindustria, “come la Los Angeles Trade Week dello scorso 13-15 marzo e la Cabana Miami Beach del prossimo 8-10 luglio, rientra nel Progetto Moda Made in Italy per gli Stati Uniti, nato su impulso di Confindustria Moda in collaborazione con Confindustria”. Settore strategico per l’economia nazionale, il tessile e la moda hanno con un numero di occupati di quasi 545mila addetti in 61mila imprese, con un fatturato prossimo ai 93 miliardi e un export i quasi 68 miliardi.

Solo etichette Made in Italy

“Per il Dallas Men’s Show, le categorie interessate sono: abbigliamento, accessori e calzature”, illustra una nota che puntualizza come Confindustria, Ice-Agenzia e Confindustria Moda sono i promotori dell’iniziativa, “Sono ammesse a partecipare all’iniziativa le aziende italiane produttrici per la presentazione di collezioni etichettate “Made in Italy” e solo 1 brand/linea per ciascuna impresa”. Per partecipare alla selezione, le aziende interessate dovranno, entro e non oltre il 30 Aprile 2023, compilare il modulo al seguente link: https://www.ice.it/it/ area-clienti/eventi/adesione/ evento/2023/@@/097/PC

Moda e tessile settori speciali

Per Confindustria Moda, il settore è secondo in Italia per numero di addetti. Una industria speciale nel quale valore economico e valore culturale si incontrano e fondono come in nessun altro. “Non sono solo i numeri, ma anche il sentire dei cittadini a decretare il primato della moda italiana come fattore di crescita per l’economia del Paese, ma anche per la sua cultura e persino per il benessere individuale”. È quanto emerge da una ricerca di Confindustria Moda, la federazione che riunisce le sette associazioni industriali italiane del settore Tessile Moda e Accessorio, e Censis: si è confermata la seconda industria italiana per numero di occupati, con un fatturato prossimo ai 93 miliardi e un export che tocca i 68 miliardi.

