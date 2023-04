Catania: “Ecomed Progetto-Comfort”

Dal 19 al 21 aprile 2023, presso Sicilia Fiera nel quartiere fieristico Misterbianco a Catania, si terrà “Ecomed Progetto-Comfort – Green Expo del Mediterraneo”, un prestigioso evento organizzato da Amazing Events che rientra nel progetto “Catania 2030” volto alla costruzione dell’Agenda 2030 della Città Metropolitana di Catania per lo Sviluppo Sostenibile. In occasione della cerimonia inaugurale della XVesima edizione di Ecomed, Il 19 aprile alle ore 14:00 sarà altresì presente Il Ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Questa importante fiera sarà focalizzata su quattro aree tematiche: acqua e clima, rifiuti e risorse, energia e mobilità, eco-architettura e rigenerazione; inoltre, l’evento garantirà opportunità di incontro e scambio fra tecnici, amministratori e addetti al settore a livello nazionale e internazionale, favorendo loro l’avvio di nuova progettualità volta al futuro, anche per indirizzare studi e preparazione universitaria dei giovani.

Ecomed è l’evento di riferimento del Mediterraneo dedicato alla promozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, attraverso percorsi dedicati ai nuovi mercati emergenti mondiali, per contribuire all’aggiornamento degli addetti ai lavori con il fine di divulgare il concetto sostenibile delle fonti rinnovabili elettriche. Le regioni mediterranee partecipanti, attraverso il quadro di conoscenza, i contatti e il confronto sulle tematiche comuni, potranno promuovere innumerevoli sinergie per l’attuazione delle politiche e il sostegno all’internazionalizzazione dei finanziamenti.

Al salone espositivo parteciperanno anche enti e aziende che si occupano di processi, tecnologie, attrezzature impianti e servizi nei tre principali ambiti del ciclo integrato dei rifiuti, dell’acqua e della produzione e fornitura di energia e, ancora, parteciperanno le aziende che si occupano di costruzioni, demolizioni, recupero, bonifica, rigenerazione urbana, di risparmio e efficienza energetica, di risparmio idrico, di protezione sismica, domotica, controllo e sicurezza, di mobilità sostenibile, di benessere negli habitat domestici e professionali, di gestione della qualità dell’aria indoor, di benessere e degli aspetti igienico-sanitari.

Il Presidente Onorario del Comitato scientifico, Corrado Clini, ha spiegato: “Ecomed rinnova il suo appuntamento annuale a Catania al centro del Mediterraneo, oggi più che mai la regione del pianeta nella quale si manifestano insieme aperture promettenti e segni drammatici delle sfide globali del cambiamento climatico e della sicurezza energetica, dello sviluppo sostenibile e della pace. La siccità e le migrazioni dal sud del Mediterraneo sono un segnale crescente degli effetti dei cambiamenti climatici che si incrociano con i conflitti e l’instabilità di una parte dell’Africa mediterranea e subsahariana e del Medio Oriente.

La spinta alla cooperazione energetica ed economica tra le due sponde del Mediterraneo e l’Africa, che ha un riferimento innovativo nel ‘Piano Mattei’, può dunque essere il volano verso uno sviluppo più sostenibile ed equo. Dal 19 al 21 aprile il governo nazionale e le istituzioni regionali, le Università e gli Enti di Ricerca, le grandi imprese nazionali e start up innovative, si confronteranno sulle politiche e sulle tecnologie per lo sviluppo sostenibile del sud dell’Italia a partire dalla Sicilia, e la realizzazione di un ‘ponte’ per la cooperazione con la sponda meridionale del Mediterraneo”.

Salvatore Peci, Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Catania ha dichiarato: “Ecomed-Progetto Comfort, all’interno del progetto Catania 2030, offre il suo contributo al processo che vede la Sicilia impegnata in prima linea per la transizione ecologica e, anche quest’anno, mette allo stesso tavolo imprenditoria e pubblica amministrazione, contribuendo allo sviluppo del dialogo sul territorio. Un evento che parla anche ai giovani, con il coinvolgimento di tante scuole del territorio, per guardare al futuro con una ricchezza di prospettive in grado di offrire opportunità di lavoro ai nostri ragazzi”.

Condividi questo articolo: