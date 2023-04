Ministro Salvini: interventi su strade e ferrovie in Calabria

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento telefonico a un convegno sulla “Statale 106 Reggio Calabria-Taranto” avvenuto a Caulonia, ha annunciato una serie di interventi per la Calabria oltre al ponte sullo Stretto di Messina. Al congresso hanno partecipato numerosi sindaci del territorio, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e parecchi consiglieri e assessori regionali. Durante il collegamento il Ministro Salvini ha evidenziato l’importanza della presenza degli enti locali, ai quali ha confermato: “Per la Calabria non pensiamo solo al Ponte sullo Stretto ma anche a nuove ferrovie e strade migliori come la 106 e la A2. È il momento dei Sì, per velocizzare e sbloccare”. Il Vicepremier ha spiegato come sia in corso d’opera la progettazione per l’ammodernamento del tratto Sibari-Crotone-Catanzaro, per la cui realizzazione, con la legge di bilancio 2023, sono stati stanziati 3 miliardi di euro. “Un investimento mai visto prima d’ora per la SS106”, ha detto il Ministro. Matteo Salvini, durante il collegamento telefonico, ha inoltre assicurato che entro fine aprile 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà alla ripartizione delle risorse stanziate; in particolare, per quanto riguarda la variante di Caulonia, su cui è in corso di redazione il progetto conclusivo, saranno necessari circa 50 milioni di euro. Attualmente, come riporta una nota del ministero, i tecnici del MIT stanno valutando lo studio sviluppato da Anas sull’elaborazione dei volumi di traffico del tratto reggino, incidentalità e percorribilità. A riguardo il Ministro Salvini, intervenendo, ha difatti precisato: “I tecnici del MIT stanno esaminando questo studio e sono certi che a breve sarà possibile finanziare la progettazione del tratto reggino della SS106, già inserito nell’aggiornamento del Contratto di programma di Anas approvato a dicembre 2022”.

